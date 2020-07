Comment créer des profils vidéo Amazon Prime pour votre famille

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le service Prime Video dAmazon propose désormais des profils utilisateur individuels pour votre famille. Cest une fonctionnalité simple à configurer et qui se déploie à léchelle mondiale.

Prime Video vous permet de créer et de gérer plusieurs profils dutilisateurs au sein dun même compte. Cela permet à chaque membre de votre foyer davoir une expérience plus personnalisée lors de lutilisation du service de streaming. Chaque profil aura des recommandations distinctes, lhistorique des vidéos regardées, la progression de la saison et des listes de vidéos regardées.

Chaque compte Prime Video peut avoir jusquà six profils utilisateur.

Un profil doit servir de titulaire principal du compte, puis cette personne peut ajouter jusquà cinq profils supplémentaires, pour adultes ou enfants. (Un profil pour les enfants restreint le type de contenu disponible à diffuser.)

Tout dabord, vous devez être un abonné Amazon Prime Video et vous devez créer ou faire partie dun ménage Amazon.

En tant que membre Prime, vous pouvez créer un foyer Amazon, qui vous permet de vous connecter et de partager vos avantages Amazon Prime avec toute votre famille. Deux adultes et jusquà quatre adolescents et quatre enfants peuvent constituer votre maison Amazon. Le partage des avantages via Amazon Household nécessite que les deux adultes relient leurs comptes dans un ménage Amazon et acceptent de partager les méthodes de paiement. Chaque adulte conserve son compte personnel lors du partage.

Vous pouvez créer un ménage Amazon ici. Plus dinformations sur la gestion de votre maison Amazon peuvent être trouvées sur le site dAmazon ici .

Une fois que tout est prêt, vous pouvez commencer à créer des profils utilisateur Prime Video. Vous pouvez le faire en ligne, à partir de lapplication Prime Video ou de votre Fire TV.

Pour créer et gérer un profil dutilisateur Prime Video sur le site Web PrimeVideo.com:

Accédez au menu déroulant "Profile Picker" de la page daccueil Prime Video. Cliquez sur "Ajouter nouveau" pour créer un nouveau profil. Cliquez sur "Gérer les profils" dans la liste déroulante "Sélecteur de profil". Cliquez sur "Modifier le profil" et sélectionnez licône de profil que vous souhaitez gérer. Cliquez sur "Supprimer le profil" pour supprimer un profil. Ou Modifiez le profil et sélectionnez «Enregistrer les modifications».

Pour créer et gérer un profil utilisateur Prime Video via lapplication Prime Video sur iOS, les appareils Android et les tablettes Fire:

Cliquez sur "My Stuff" en bas de lécran de votre application Prime Video. Accédez au menu déroulant "Profile Picker". Cliquez sur licône "+" pour créer un nouveau profil. Cliquez sur "Gérer les profils" dans la liste déroulante "Sélecteur de profil". Sélectionnez licône de profil que vous souhaitez gérer. Cliquez sur "Supprimer le profil" pour supprimer un profil. Ou Modifiez le profil et sélectionnez "Enregistrer".

Pour créer et gérer des profils utilisateur Prime Video via lapplication Prime Video sur vos appareils Fire TV (CA, IN, FR, IT et ES uniquement):

Accédez au menu déroulant "Profile Picker" sur la page daccueil de lapplication Prime Video. Cliquez sur licône "+" pour créer un nouveau profil. Cliquez sur "Gérer les profils" dans la liste déroulante "Sélecteur de profil". Sélectionnez licône de profil que vous souhaitez gérer. Cliquez sur "Supprimer le profil" pour supprimer un profil. Ou Modifiez le profil et sélectionnez "Enregistrer".

Vous ne trouvez toujours pas votre appareil? Consultez la page dassistance dAmazon ici.

Les utilisateurs dun même compte Prime Video peuvent diffuser simultanément jusquà trois vidéos, mais pas plus de deux appareils peuvent diffuser la même vidéo en même temps.

Un ménage Amazon exige que deux adultes relient leurs comptes et acceptent de partager les méthodes de paiement. Chaque adulte conserve son compte personnel lors du partage. Les achats sont désactivés dans le profil Kids. Pour empêcher les enfants dacheter des profils non-enfants, vous pouvez activer les restrictions dachat sous les paramètres Prime Video.

Consultez le centre daide dAmazon.