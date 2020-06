Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon permet aux abonnés d Amazon Prime Video de regarder des émissions de télévision et des films avec des amis via une nouvelle fonctionnalité Watch Party, qui est maintenant lentement déployée et lancée initialement aux États-Unis. Voici tout ce que vous devez savoir.

Un Amazon Prime Video Watch Party peut inclure jusquà 100 participants dans un groupe, mais chaque personne doit avoir un abonnement Amazon Prime basé aux États-Unis - qui, sur une base annuelle, coûte 119 $ (ou 8,99 $ par mois) aux États-Unis.

Une fois abonné, vous pouvez utiliser Prime Video pour rejoindre ou démarrer une Watch Party. Vous pouvez même choisir parmi des milliers de titres, y compris des originaux et du contenu sous licence. Les originaux incluent Fleabag, The Marvellous Mrs Maisel, Jack Ryan, The Big Sick, The Boys, Homecoming et My Spy. Les titres disponibles à la location ou à lachat ne sont pas disponibles au lancement, selon TechCrunch.

Les parties Prime Video Watch permettent une lecture synchronisée et activent le chat, de sorte que vous pouvez regarder et parler à dautres invités en temps réel. Cependant, vous devez partager un lien avec votre famille et vos amis pour vivre quelque chose ensemble. La fonction de chat intégrée prend en charge à la fois le texte et les emojis intégrés.

Accédez à un titre éligible sur le bureau. (Recherchez "Prime Logo" ou "Watch Now".) Sélectionnez "Watch Party" sur la page de détails. Entrez un nom dutilisateur souhaité sous "Quel est votre nom?" Cliquez sur "Créer une soirée de surveillance" pour générer un lien Watch Party. Invitez des amis en utilisant licône "Partager" Sélectionnez "Copier le lien" pour partager la montre via les applications tierces disponibles.

Pour commencer avec une Watch Party, cliquez sur licône Watch Party sur la page du film ou de lémission sur le site Web de bureau dAmazon Prime Video. Vous obtiendrez alors un lien que vous pourrez partager avec vos amis et votre famille. Ceux qui cliquent sur le lien pourront rejoindre la session et pourront ensuite discuter avec les autres.

Si vous souhaitez rejoindre une partie Watch, cliquez sur le lien que vous avez reçu à laide dun navigateur Web de bureau. Une fois que vous avez été redirigé vers le titre, entrez votre nom dutilisateur souhaité sous "Quel est votre nom?" puis cliquez sur "Join Watch Party" pour rejoindre la Watch Party.

Selon Amazon, si vous ne voyez pas encore Watch Party, vous laurez bientôt, car la fonctionnalité commence tout juste à se généraliser.

Consultez le centre daide dAmazon pour plus dinformations.