Slack peut sembler être une partie de plus en plus omniprésente de la vie de bureau pour de nombreux employés, mais il est facile doublier quil y a encore une pénurie relative de clients mondiaux vraiment massifs, pour qui le passage à un nouveau service de messagerie instantanée et de messagerie interne pourrait être un sérieux casse-tête .

Cest dans ce contexte que le nouveau partenariat conclu avec Amazon est un accord assez important. Cest un partenariat qui verra Amazon déployer Slack auprès de plusieurs de ses employés (bien quil ne les dise pas tous ), et du point de vue de la plupart des utilisateurs, apportera un changement au service dappel vidéo et vocal de Slack.

Il passera à Amazon Chime, la propre solution de vidéoconférence dAmazon, qui, selon Slack, devrait apporter quelques améliorations rapides sur la ligne, y compris le potentiel dappel vidéo depuis lapplication mobile, ce qui manque actuellement à Slack.

Slack avait fait des progrès pour essayer de compenser cela, y compris un changement relativement récent pour intégrer Microsoft Teams dans ses appels, mais le passage à un partenariat avec Amazon ressemble à une intention de perturber Microsoft, plutôt que de travailler avec lui comme auparavant.

Slack et Microsoft sont enfermés dans la bataille pour le marché du chat professionnel depuis un certain temps maintenant, les équipes ajoutant de nombreuses fonctionnalités et mises à jour pour défier Slack, mais avoir un accès direct à lintégration avec Amazon et à laide dAmazon est toujours utile dans le monde technologique actuel.

En arrière-plan, Slack va également migrer vers Amazon Web Services plus complètement quil ne la fait jusquà présent, laissant derrière lui lutilisation de Microsoft Azure et de Google Cloud.