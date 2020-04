Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon a organisé un événement de vente massif tous les mois de juillet ces dernières années, mais cette année, grâce à la pandémie du coronavirus, il pourrait être reporté.

Le détaillant en ligne prévoit de repousser Prime Day à août, selon les notes de réunion internes partagées avec Reuters. Amazon pourrait perdre 100 millions de dollars « des appareils excédentaires qu'il pourrait maintenant devoir vendre à un rabais », a rapporté Reuters.

Amazon n'est pas la seule entreprise à offrir des rabais sur les appareils Prime Day. Alors que vous pouvez acheter tous les appareils de marque Amazon, des lecteurs Fire TV aux haut-parleurs Echo, en vente lors de l'extravagance annuelle des achats, les vendeurs sont également en mesure de participer, et des millions d'articles finissent par être réduits sur l'ensemble du site. Au cours des dernières années, nous avons remarqué des offres incroyables sur des choses comme Instant Pots et même des kayaks gonflables.

En 2019, Prime Day s'est produit sur deux jours - le 15 juillet et le 16 juillet - et a été supposé avoir dépassé les ventes du Black Friday et du Cyber lundi six mois plus tôt, avec plus de 175 millions d'articles vendus pendant l'événement. C'était aussi le « plus grand événement jamais organisé pour les appareils Amazon« .

Amazon a également déclaré que Prime Day est généralement le principal moteur d'inscription. Avec tant de raisons évidentes de vouloir un autre Prime Day cette année, Amazon n'est certainement pas impatient d'annuler l'événement en juillet et espère probablement que les choses se seront calmées d'ici août afin qu'il puisse encore tenir Prime Day 2020. Mais, même si le virus disparait d'ici là, il faut penser à l'économie.

La plupart des gens seront-ils en mesure de dépenser frivole le peu d'argent qu'ils ont, surtout s'ils sont en chômage, sur un nouvel appareil Echo ? Nous soupçonnons que non, mais peut-être que les choses ne seront pas si sombres et que le Prime Day 2020 se déclenchera sans problème.

Nous avons contacté Amazon pour obtenir un commentaire.