Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous avez lanneau clignotant jaune Amazon Echo, vous nêtes pas seul. Cela peut irriter beaucoup de gens et cest un gros problème - car les causes pourraient facilement révéler vos achats à dautres personnes de votre ménage. Et cest un problème si vous avez commandé un cadeau.

Lanneau jaune clignotant est une notification. Vous ne le saurez probablement pas, car Amazon ne semble avoir officiellement parlé à personne de cette fonctionnalité - elle semblait juste sactiver.

En raison de lintégration étroite dans votre compte Amazon, Alexa sait ce que vous achetez. Vous êtes probablement habitué à recevoir des e-mails confirmant lexpédition des commandes et des alertes de lapplication de shopping Amazon sur votre téléphone - mais maintenant Alexa se joint à la fête, désireux de vous dire quand votre prochain colis arrivera.

Dans le cadre de cela, Alexa dira également le contenu du package. Idéal si vous vivez seul, un cauchemar si vous avez des enfants et que vous venez de commander le cadeau danniversaire de votre partenaire.

Vous pouvez également dire "Alexa, où sont mes affaires" et elle renversera les grains à quiconque le demandera. Tsk. Quest-il arrivé à la discrétion?

Ok, commençons donc par nous débarrasser de ces anneaux jaunes. Si vous voulez simplement savoir ce que cest, demandez à Alexa sur votre Echo si vous avez des notifications. Ce pourrait être une notification, ce pourrait être un message.

Une fois que vous avez entendu le message, lanneau jaune devrait disparaître. Mais cest ainsi que vous désactivez ces notifications.

Ouvrez lapplication Alexa sur votre téléphone. Ouvrez le menu et appuyez sur Paramètres. Sélectionnez Notifications puis Amazon Shopping. Ici, vous pouvez contrôler ce quAlexa va vous dire et vous pouvez désactiver les notifications "hors livraison" ou "livrées".

Bien sûr, si vous vivez dans une zone où les livraisons sont laissées sur le pas de la porte, il peut être utile davoir ces notifications - mais au moins vous savez comment les contrôler.

Mais allons plus loin. Parce quAlexa annoncera fièrement ce qui est livré, il est très facile pour quiconque dans votre foyer de découvrir ce que vous avez commandé sur Amazon, simplement en parlant à lun de vos appareils Echo .

Voici comment masquer ce que vous avez commandé à Alexa.

Ouvrez lapplication Alexa sur votre téléphone. Ouvrez le menu et appuyez sur Paramètres. Sélectionnez Notifications puis Amazon Shopping. Dans la section intitulée "Donner les titres des articles commandés", vous devez désactiver cette option, afin quAlexa ne lâche pas alors "Votre Lego Death Star sera livré demain."

Cest aussi loin que vous pouvez aller. Vous pouvez toujours demander à Alexa "où sont mes affaires" et on vous dira quand votre prochaine livraison est prévue, mais il ne dira pas maintenant ce qui est dans le colis.

Et pendant que vous êtes ici, cela vaut également la peine de désactiver lachat de voix Amazon sur vos appareils Echo. Cette fonctionnalité permet à quiconque dacheter nimporte quoi sur votre compte - donc si vous avez des enfants, cela vaut la peine de la désactiver. Voici un guide complet pour vous y aider .