Trucs et astuces Amazon : les meilleures astuces dachat à connaître

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tout le monde achète sur Amazon. Mais tout le monde ne creuse pas vraiment et ne joue pas avec toutes les fonctionnalités et tous les outils cachés du site.

Quil sagisse dune salle dexposition qui vous permet de mélanger et dassortir virtuellement les meubles que vous souhaitez acheter aux coupons numériques que vous pouvez couper, nous avons trouvé de nombreux trucs et astuces secrets qui pourraient vous faire économiser de largent et changer totalement votre façon dutiliser Amazon.

Cela semble idiot de commencer par cela, car cest tellement évident, mais vous devriez vraiment rejoindre Amazon Prime si vous voulez maîtriser Amazon. Une grande partie des trucs et astuces que nous suggérons ci-dessous ne fonctionnent que si vous êtes membre. Il sagit dun abonnement payant qui, moyennant des frais annuels ou mensuels, donne accès à un certain nombre de services et daméliorations Amazon.

Si vous souhaitez devenir membre Amazon Prime et disposer dune carte EBT ou Medicaid valide aux États-Unis, vous pouvez vous inscrire au prix réduit de 5,99 $ par mois, au lieu de 12,99 $ par mois. Si vous êtes éligible, vous pouvez vous inscrire à partir dici .

Si vous souhaitez devenir membre Amazon Prime et êtes inscrit dans un collège ou une université, rejoignez Prime Student . En tant que membre, vous bénéficierez dun essai gratuit de six mois qui comprend les avantages suivants, une livraison gratuite de deux jours sur les achats éligibles, Prime Video et des offres et remises réservées aux étudiants. Une fois votre essai terminé, vous pouvez vous inscrire à Amazon Prime à 50 % de réduction. Celui-ci sera valable pendant quatre ans ou jusquà lobtention de votre diplôme.

Amazon vous permet dajouter jusquà quatre autres personnes à votre compte Prime afin quelles puissent partager vos avantages dexpédition, mais elles doivent être membres de votre foyer. Pour le configurer, accédez au site Web Amazon Household et cliquez sur Ajouter un adulte/adolescent/enfant. Vous aurez besoin de leur adresse e-mail utilisée sur leurs comptes Amazon. Le processus exige également que les adultes partagent les informations de carte de crédit ou de débit.

Faisant partie de Prime Household, Amazon Teen donne aux enfants de 13 à 17 ans la liberté de faire leurs achats, mais les parents peuvent approuver leurs achats avant quils ne soient facturés.

Vous voulez parcourir facilement les articles les plus réduits sur Amazon ? Découvrez Amazon Outlet. Il regroupe principalement les articles en surstock et en liquidation à vendre sur Amazon, mais dans toutes les catégories que vous pouvez imaginer. Ces offres peuvent vous faire économiser jusquà 80 % !

Amazon Warehouse est similaire à Amazon Outlet, mais il propose des remises importantes sur les produits en boîte ouverte et remis à neuf, principalement des technologies et des gadgets. Gardez à lesprit que ces articles peuvent être utilisés, ouverts ou endommagés. Mais tous les articles sont répertoriés par qualité, y compris très bon, acceptable et comme neuf.

Amazon Family est un hub pour les membres Prime. Il propose des offres sur les articles ménagers et parentaux. Mais il propose également des recommandations de produits en fonction de lâge et des ventes régulières de produits pour bébés. Vous bénéficiez de 20 % de réduction sur les abonnements aux couches et de 15 % sur les articles restants du registre de bébé.

Les meilleures offres dAmazon pour les nouveaux produits se trouvent dans le lien « Offres du jour » en haut de nimporte quelle page Amazon. La section « Gold Box Deals of the Day » propose chaque jour de nouvelles offres, ainsi que des « Lightning Deals », qui sont limitées dans le temps et se terminent parfois en quelques minutes. Pour rester au courant de tout, utilisez lapplication dAmazon , où vous pouvez consulter de nombreuses offres 24 heures à lavance et vous inscrire aux alertes.

Vous pouvez même laisser les offres vous parvenir via l e-mail des offres quotidiennes dAmazon.

Lorsque vous voyez des offres que vous aimez, cliquez sur Regarder cette offre pour les enregistrer. Ensuite, allez ici pour voir les offres que vous regardez.

Ajoutez ce site de suivi des prix à vos favoris. Camelcamelcamel.com surveille presque tous les produits sur Amazon, peut vous montrer quels sont les plus réduits un jour donné, vous montrer lhistorique des prix pour une annonce et vous alerter lorsque le prix baisse sur les articles que vous souhaitez. Essayez aussi le site PriceGrabber ou lextension PriceBlink, tous deux qui permettent de vérifier rapidement si un article est moins cher ailleurs. Il y a aussi WikiBuy, un site et une extension . Il vous permet de gagner de largent, dappliquer des codes promotionnels et de surveiller les articles à vendre. Keepa est une extension de navigateur qui fonctionne exactement comme Camelcamelcamel, mais intègre à la place lhistorique des prix directement sur la page de liste dAmazon. Il a aussi une version dapplication mobile. OnlinePriceAlert vous enverra un e-mail lorsque larticle que vous souhaitez atteindre un prix spécifique que vous êtes prêt à payer.

Amazon propose des coupons. Il y a en fait une section entière sur Amazon qui est dédiée aux coupons. Vous pouvez trouver des coupons pour des produits électroniques, des fournitures pour animaux de compagnie, des jouets et dautres articles. Aucun ciseaux ou coupons physiques requis. Pour commencer avec les coupons Amazon, allez sur Amazon.com, puis cliquez sur le lien en haut pour « Offres du jour ». Dans le menu des sous-éléments, cliquez sur " Coupons ".

Nous avons déjà mentionné Wikibuy comme une extension dagrégateur de codes de réduction que vous devriez essayer, mais une alternative à cela est Honey. Il trouvera automatiquement les coupons pour vous et les appliquera à la caisse. Installez simplement lextension et elle fera tout.

Sur de nombreux articles ménagers et dépicerie, Amazon vous donne la possibilité de "sabonner" et propose un prix réduit si vous le faites. Cela fait partie du programme Abonnez-vous et économisez du détaillant, où vous recevez des envois réguliers de larticle pour jusquà 15 pour cent de réduction sur le prix régulier.

Vous pouvez ajouter des pièces de rechange dans votre sac à main à une carte-cadeau Amazon à laide dun kiosqueCoinstar. Cest absolument gratuit, sans les frais de service de 11,9% généralement associés aux échanges en espèces. Choisissez une carte-cadeau Amazon pour éviter les frais et recevez un code de carte-cadeau électronique que vous pouvez utiliser instantanément.

Il existe de nombreux sites de récompenses et de sondages qui vous permettent deffectuer des tâches en ligne pour gagner des points échangeables contre des cartes-cadeaux Amazon. Par exemple, il y a Swagbucks , qui est gratuit et vous permet de répondre à des sondages pour gagner des points. Il y a aussi MyPoints et i-Say.

Amazon Assistant est une extension pour Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari et Microsoft Edge. Cest gratuit et facile à installer. Avec lui, vous pouvez rechercher des comparaisons de produits qui permettent déconomiser du temps et de largent, accéder aux raccourcis vers les hubs Amazon populaires directement dans votre navigateur et être averti lorsque les offres que vous regardez sont mises en ligne avec des notifications de bureau. Il vous permet également dobtenir des informations sur les commandes et les livraisons.

Amazon vous permet de payer certains articles sur plusieurs mois. Cette offre sapplique uniquement aux produits vendus et expédiés par Amazon.com, tels que Amazon Echo, mais également aux produits tiers dautres vendeurs. Recherchez simplement loption « paiements mensuels » sur la page de détail du produit.

Vous pouvez échanger vos anciens appareils, notamment des téléphones, des tablettes, des appareils photo, etc., ainsi que des jeux vidéo, des livres anciens et des manuels scolaires, en échange dune carte-cadeau Amazon. Les articles doivent être en bon état et les frais de port sont même inclus !

Vous voulez donner un peu à une œuvre caritative pendant que vous magasinez ? Ensuite, utilisez AmazonSmile. Tout dabord, ajoutez smile.amazon.com à vos favoris et assurez-vous de toujours faire vos achats à partir de là. Sur le bureau, vous pouvez utiliser le bouton AmazonSmile 1 pour Chrome ou Amazon Smile ! pour que les extensions de navigateur Firefox soient rappelées dutiliser Smile. Ensuite, choisissez un organisme de bienfaisance - plus dun million disponible - et lorsque vous achetez des produits éligibles, 0,5 % ira à votre organisme de bienfaisance.

En utilisant Amazon Alexa via un haut-parleur Amazon Echo ou lapplication principale dAmazon, vous pouvez commander ou commander à nouveau nimporte quel article. Dites simplement « Alexa, commandez [nom du produit] ». Assurez-vous de configurer un code de confirmation dans votre application Alexa pour éviter les commandes accidentelles. Vous pouvez également utiliser les compétences dachat dAlexa pour parcourir les offres dautres détaillants. De plus, restez à lécoute pour plus doffres Alexa uniquement en cette période des fêtes .

Amazon Cash vous permet dajouter de largent au solde de votre compte Amazon. Il vous permet essentiellement dappliquer de largent sur le solde de votre compte Amazon afin que vous puissiez enfin avoir de largent à dépenser sur Amazon sans carte bancaire ou carte-cadeau accrochée. Allez ici pour commencer .

Dans plus de 8 000 villes, les membres Prime peuvent bénéficier dune livraison le jour même pour les commandes éligibles supérieures à 35 $. Commandez avant midi et votre colis sera livré avant 21h (sept jours par semaine). Si vous commandez le soir, vous bénéficierez dune livraison gratuite en un jour. Allez ici pour voir si vous êtes éligible . Il y a aussi Amazon Prime Now, qui propose des livraisons en une à deux heures. Entrez votre code postal pour voir si cette option est disponible pour vous.

Si vous achetez quelque chose qui se qualifie pour la livraison gratuite avec Prime, mais quil narrive pas à temps, vous pouvez obtenir une prolongation dun mois de votre abonnement. Si vous navez pas Prime, Amazon vous remboursera les frais dexpédition. Pour vous renseigner, accédez à Contacter Amazon > sélectionnez « Une commande que jai passée » > sélectionnez votre commande > sélectionnez Problème avec une commande > Problèmes dexpédition ou de livraison > Lexpédition est en retard.

Tous les membres Prime devraient voir une nouvelle option Amazon Day lorsquils passent à la caisse et choisissent leur option dexpédition. Lidée est quils peuvent définir nimporte quel jour de la semaine comme jour de livraison. Ainsi, si vous sélectionnez vendredi, tous les articles que vous avez achetés au cours de la semaine arriveront le jour de votre "Amazon Day" ou vendredi. Ce jour sera votre jour par défaut, sauf si vous le modifiez à la caisse. Les livraisons le week-end sont disponibles dans certaines régions.

Si vous avez un emplacement près de chez vous avec un, sélectionnez Amazon Locker pour le ramassage (ou les retours) à la caisse. Ce sont des bornes sécurisées en libre-service. Il y a plus de 2 800 casiers situés dans plus de 70 villes américaines. Vous les trouverez dans des endroits comme les Whole Foods Markets et les dépanneurs.

Une alternative à Amazon Locker est Amazon Key , qui permet aux livreurs dentrer dans votre voiture, votre garage ou votre maison lorsquils déposent des colis.

Amazon propose quelques cartes qui vous permettent de gagner des points de récompense. Vous pouvez échanger ces points contre des cartes-cadeaux (ou sous forme de remise en argent via Chase). Mais les points ne fonctionnent pas pour les articles tels que les téléchargements numériques et certains articles dabonnement et dépicerie. Vous pouvez également lier dautres cartes de crédit - telles quAmerican Express, Discover, Citi, et plus - à votre compte Amazon et Shop With Points . Découvrez la carte Visa Amazon.com Rewards de Chase qui peut être utilisée nimporte où et pour collecter des points. Si vous êtes membre Prime aux États-Unis, vous obtenez cinq points par dollar dépensé sur Amazon et Whole Foods ; deux par dollar dans les restaurants, les pharmacies et les stations-service ; et un par dollar sur tous les autres achats. Cent points vous rapportent un dollar à dépenser sur Amazon. Courtiser! Il existe également la carte Amazon Store, qui permet de faire des achats sur Amazon à des tarifs spéciaux. Les membres Prime américains bénéficient dune remise de 5 % lorsquils achètent des articles Prime éligibles uniquement. Si vous êtes admissible, vous recevrez une carte-cadeau de 60 $ lors de votre inscription.

Amazon sest associé à Synchrony Financial pour lancer Amazon Credit Builder afin quil puisse prêter aux acheteurs américains avec un mauvais crédit ou aucun historique de crédit. Il comprend une carte avec 5 % de remise en argent sur les achats. Il offre également des conseils sur la façon de créer du crédit. Pour commencer, Synchrony émet ce que lon appelle des cartes de crédit « sécurisées » - où les gens peuvent déposer 200 $, par exemple, et avoir une limite de crédit de 200 $.

Si vous nobtenez pas lapprobation dune carte de crédit Amazon typique, vous serez invité à postuler. Mais la nouvelle application de carte est également disponible à côté des autres cartes Amazon. Pour postuler directement, accédez à Postuler pour Amazon Credit Builder > cliquez sur Postuler maintenant > et suivez les instructions à lécran.

Les membres Prime peuvent obtenir un petit quelque chose en plus sils choisissent la livraison gratuite sans précipitation à la caisse (au lieu de loption de deux jours). Votre colis arrivera généralement dans les cinq jours et vous obtiendrez des crédits appliqués à votre compte à utiliser pour de futurs achats.

Amazon alancé une nouvelle section de son site . Il semble que ce soit une sorte de chaîne de téléachat, qui rappelle QVC ou HSN. Daprès ce que nous pouvons dire, le site est utilisé pour promouvoir des produits sur Amazon.com. Si vous avez besoin den savoir plus sur un article, nous vous suggérons de consulter Amazon Live.

Lapplication dAmazon propose une fonction AR View. Il vous permet de parcourir des milliers darticles répertoriés sur Amazon - des choses comme la décoration intérieure, lélectronique, les produits de bureau, les jouets et les jeux - et de les placer dans votre maison ou là où vous voulez les voir. À laide de cette fonctionnalité, vous pouvez superposer, redimensionner et faire pivoter lélément pour voir à quoi il ressemblera et sadaptera dans la vie réelle. Son utilisation est également gratuite.

Showroom est une autre fonctionnalité AR gratuite du site Web et de lapplication Amazon qui vous permet de placer des meubles dans une pièce virtuelle et de voir à quel point ils semboîtent. Vous pouvez ajuster lapparence du sol et des murs pour refléter votre propre salon et changer facilement les articles. Les articles tiers comprennent des canapés, des chaises, des tables, des lampes, des tapis et des œuvres dart. Vous pouvez également essayer les marques Rivet et Stone and Beam dAmazon.

Vous vous souvenez du look Echo ? Cest lun des appareils Echo les moins connus dAmazon. Son seul but est de vous proposer de nouveaux vêtements à acheter. Il utilise un "service Style Check" qui combine des algorithmes dapprentissage automatique avec des conseils de "spécialistes de la mode" pour vous donner des conseils de style. Maintenant, Amazon propose un produit plus récent, appelé StyleSnap , qui, comme Echo Look, utilise lIA pour faire des recommandations de mode.

Il vous suffit de cliquer sur licône de lappareil photo dans le coin de lapplication Alexa et de prendre une photo dune tenue que vous aimeriez porter. Amazon proposera ensuite des vêtements similaires. En utilisant une technologie dapprentissage en profondeur, StyleSnap peut faire la différence entre, par exemple, une robe évasée ou une robe nuisette. La fonctionnalité, dont Amazon nous a dit quelle est désormais disponible dans lapplication Alexa pour iOS et Android, prendra également en compte des éléments tels que la marque, le prix et les avis des clients.

Whole Foods appartient désormais à Amazon, et cest donc un avantage Amazon Prime : vous pouvez obtenir 10 % de réduction sur les articles, ainsi que dautres remises et avantages hebdomadaires tels que des livraisons en deux heures via Prime Now et 5 % de remise sur les achats via Amazon. Carte Visa Prime Rewards. Téléchargez lapplication Whole Foods Market pour commencer à économiser. Essayez également de demander à Alexa : « Quelles sont mes offres Whole Foods ? »

AmazonFresh était le nom original du service de livraison et de ramassage dépicerie dAmazon dans certaines villes. Les membres Prime peuvent profiter des avantages dAmazonFresh moyennant des frais dadhésion mensuels supplémentaires de 14,99 $. Allez ici pour voir si la livraison ou le ramassage est disponible dans votre région.

Auparavant faisant partie des avantages dAmazon Twitch Prime, Amazon Prime Gaming offre un accès à des jeux gratuits à télécharger tous les mois ainsi quà du contenu et du butin exclusifs dans le jeu et sans frais supplémentaires. De plus, vous bénéficiez dun abonnement gratuit à la chaîne Twitch chaque mois, démoticônes exclusives, doptions de couleur de chat étendues et dun stockage étendu de vos diffusions.

Amazon propose Prime Book Box, un service dabonnement mensuel à des livres pour enfants, aux membres Prime. Si vous vous abonnez, vous recevrez (livré à votre porte) une boîte avec quatre livres cartonnés ou deux livres dimages ou romans à couverture rigide. Amazon a déclaré que vous économiserez jusquà 40 % sur le prix catalogue de ces livres. Ce service coûte 22,99 $ par mois.

Amazon Prime Wardrobe vous permet dessayer des vêtements avant dacheter." Prime Wardrobe est considéré comme un nouvel avantage Prime, alors abonnez-vous à Amazon Prime pour profiter du service. Une fois que vous lavez fait, vous pouvez commander des vêtements, des chaussures et des accessoires - sans charge initiale - et vous disposez de sept jours pour les tester. Vous utilisez ensuite létiquette fournie pour les retourner.

Amazon imprimera vos photos pour vous ! Que vous souhaitiez des cartes, des décorations murales, des tasses, des livres photo, des calendriers ou des impressions. Tout est imprimé sur du papier épais, dans des couleurs riches et aux États-Unis. Mieux encore, passez votre commande via Amazon Prime et vous bénéficierez de la livraison gratuite.