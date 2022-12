Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'application Alexa d'Amazon pour Windows vous permet d'utiliser Alexa en mains libres, comme si vous parliez à une enceinte intelligente Alexa.

Vous pouvez facilement utiliser Alexa, que l'application soit exécutée au premier plan ou en arrière-plan - il vous suffit de demander.

L'application Alexa est disponible dans le Microsoft Store et peut être téléchargée par tout utilisateur de Windows 10 ou 11. Voici ce que vous devez savoir sur Alexa sur PC et son fonctionnement.

Comment utiliser Alexa sur un PC ?

Tout d'abord, téléchargez l'application Alexa depuis le Microsoft Store. Si elle est préinstallée sur votre PC, vous disposez de ce que Microsoft et Amazon appellent un "PC intégré Alexa".

Dans tous les cas, lancez l'application, puis connectez-vous à votre compte Amazon (ou créez-en un si vous êtes nouveau). Enfin, appuyez sur le bouton Alexa et posez une question. Essayez de demander "Alexa, quel temps fait-il en ce moment ?".

Rendez-vous ici pour obtenir des instructions d'installation et de configuration spécifiques.

L'application Alexa pour PC est-elle toujours à l'écoute ?

Comme nous l'avons mentionné, vous pouvez désormais parler à Alexa en mains libres. Vous pouvez toujours appuyer sur un bouton dans l'application pour parler à Alexa, ou vous pouvez invoquer l'assistant en utilisant un raccourci clavier sur votre ordinateur.

Pour voir si vous pouvez utiliser un mot de réveil :

Ouvrez le menu de l'application Alexa pour PC.

Sélectionnez Paramètres.

Voyez si vous pouvez sélectionner l'option Mot de réveil.

Amazon

Que pouvez-vous faire avec Alexa sur un PC ?

Vous pouvez utiliser Alexa pour définir des rappels, des minuteries et des alarmes, créer des listes de courses et de tâches, écouter de la musique et des livres audio, consulter votre calendrier et vos rendez-vous, et même contrôler votre maison intelligente. Alexa sur le PC fonctionne presque comme Alexa sur tout autre appareil. La seule différence, pour autant que nous puissions le dire, est que Pandora n'est pas actuellement pris en charge dans cette application Alexa pour Windows.

Les choses que vous pouvez essayer de demander à Alexa :

"Alexa, qu'y a-t-il sur mon calendrier aujourd'hui ?"

"Alexa, lis-moi un livre."

"Alexa, allume la lumière."

"Alexa, quel est le temps qu'il fait à la maison ?"

Pouvez-vous contrôler votre PC avec Alexa ?

Alexa sous Windows vous permet de contrôler un ensemble de fonctions de base du système, notamment la possibilité de régler le volume et la luminosité de l'écran.

Écrit par Maggie Tillman et Dan Grabham. Édité par Luke Baker.