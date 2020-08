Comment installer un VPN sur une clé Amazon Fire TV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les appareils de diffusion Fire TV Stick d Amazon vous permettent chacun de convertir nimporte quel téléviseur en un téléviseur intelligent. Il vous suffit den brancher un sur un port USB ou HDMI libre et de le connecter à Internet. Cela ouvre une multitude de nouveaux services vidéo, y compris Amazon Prime Video avec des émissions comme The Grand Tour et de nombreux films.

Il vous permet également daccéder à dautres services de streaming, tels que Netflix, BBC iPlayer et ITV Hub, ainsi quà des services audio tels que Spotify et Amazon Music.

Les appareils de diffusion Fire TV Stick primés se branchent chacun à larrière dun appareil et vous donnent accès à la vidéo en streaming et à la prise en charge de la voix Alexa via une télécommande incluse.

La principale différence entre eux est que le Fire TV légèrement plus cher est capable de lire des vidéos 4K HDR, tandis que le Stick offre un maximum de vidéo 1080p (Full HD).

Bien que lutilisation dun VPN sur un décodeur de diffusion en continu ne vous vienne pas tout de suite à lesprit, cest toujours un appareil qui peut se connecter à Internet et donc quelque chose que vous voudrez peut-être masquer ou protéger des regards indiscrets.

Alternativement, lajout dun VPN à un appareil de streaming présente dautres avantages, dont certains que les fabricants de la box pourraient ne pas vouloir que vous sachiez.

Comme avec de nombreux systèmes de streaming, certains contenus peuvent être géolocalisés; certains contenus, comme Amazon Prime Video, ne sont disponibles que dans certaines zones géographiques. Et avec la clé Amazon Fire TV suffisamment portable pour lemporter à létranger avec vous, vous voudrez peut-être lui faire croire que vous êtes toujours à la maison pour regarder les émissions que vous appréciez le plus.

Lutilisation dun VPN pour usurper votre emplacement peut ouvrir une partie de ce contenu et est étonnamment simple à faire. Il vous suffit de choisir un réseau privé virtuel dans notre liste des meilleurs services VPN aujourdhui et de suivre nos étapes ci-dessous.

Si vous avez été lun des premiers à adopter lAmazon Fire TV Stick et que vous possédez un modèle de version 1, vous navez malheureusement pas de chance. Le processeur de ce modèle nest pas capable dexécuter un VPN. Seul celui doté de la télécommande vocale Alexa ou supérieure a la puissance de traitement requise.

Étant donné que lAmazon Fire TV et le Fire TV Stick exécutent chacun une variante du système dexploitation Android et que la plupart des fournisseurs de VPN fournissent déjà des applications Android, cela devrait être facile.

Certains fournisseurs de VPN ont des applications compatibles avec Fire TV qui sont disponibles via la boutique dapplications Amazon intégrée, il est donc préférable dopter pour lune dentre elles.

Au moment de la rédaction de cet article, il existe un certain nombre de fournisseurs de VPN qui proposent des applications directement dans lApp Store, notamment Nord VPN, IPVanish, Express VPN, KeepSolid VPN et Digibit VPN.

Pour installer ces applications, suivez simplement les étapes suivantes:

Allumez votre Fire TV Stick (ou Fire TV) En haut de lécran, vous verrez «Applications». Sélectionnez ceci. Sous "Catégories", choisissez loption "Utilitaires". Ici, vous devriez voir un certain nombre dapplications VPN. Choisissez votre client VPN requis et sélectionnez «Obtenir» pour télécharger lapplication. Une fois téléchargé et installé, sélectionnez «Ouvrir». Suivez ensuite les instructions à lécran pour vous connecter à votre fournisseur VPN en utilisant votre nom dutilisateur et votre mot de passe. Une fois connecté, choisissez lemplacement du serveur auquel vous souhaitez vous connecter et autorisez-le à sétablir. Une fois connecté, appuyez sur le bouton "Home" de la télécommande et vous êtes prêt à partir.

Tout nest pas perdu si votre fournisseur VPN de choix na pas dapplication directement sur lApp Store. Il est possible dinstaller la plupart des applications Android, mais cest un peu plus compliqué que la méthode décrite ci-dessus.

Pour obtenir un VPN sur votre Fire TV Stick ou Fire TV, vous devrez installer un fichier APK Android. Ceux-ci doivent être disponibles auprès de votre fournisseur VPN, et nous vous conseillons de toujours les télécharger directement à partir de son site Web, plutôt que dun tiers pouvant contenir des logiciels malveillants ou des logiciels publicitaires.

Vous devrez également activer votre appareil Fire TV pour installer des applications en dehors de lApp Store. Pour ce faire, ouvrez la section Système et paramètres dans le menu Fire TV. Dans la section «Options des développeurs», il existe une bascule pour autoriser les applications provenant de sources inconnues. Allumez ceci. Revenez ensuite au menu principal.

Tapez "Downloader" dans la barre de recherche. Cela devrait trouver une application appelée Downloader.

Une fois téléchargée, ouvrez lapplication et saisissez ladresse du fichier APK de votre fournisseur VPN. Si vous ne le trouvez pas sur la page Web, essayez de contacter le service client et de demander le lien direct.

Cela devrait automatiquement exécuter et installer le client VPN, mais sinon, cliquez sur le fichier téléchargé dans lapplication Downloader.

Vous devrez maintenant vous connecter et vous connecter à votre fournisseur VPN.

Depuis le menu démarrer, allez dans «Paramètres», puis «Applications» puis «Gérer les applications installées»

Trouvez lapplication VPN que vous avez téléchargée et lancez-la via le sous-menu. Cela devrait vous conduire à votre page de connexion VPN où vous pouvez entrer votre identifiant et votre mot de passe (vous devrez peut-être utiliser un contrôleur ou un clavier pour cette étape).

Une fois connecté, vous devriez être prêt à partir. Vous pouvez avoir la possibilité de configurer lapplication pour quelle se reconnecte automatiquement, et nous vous conseillons de lactiver.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre Fire TV ou Fire TV Stick avec un VPN.

Écrit par Steve Dye. Édité par Dan Grabham.