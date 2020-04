Plan famille Amazon Music Unlimited: voici ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon Music Unlimited, conçu pour prendre en charge Spotify , Apple Music et des services similaires, propose un forfait familial aux utilisateurs.

Il permet à six personnes découter des morceaux pour 14,99 £ ou 14,99 $ par mois si vous nêtes pas abonné à Prime (ou si vous êtes et souhaitez payer mensuellement). Cest le même prix que loption de forfait familial dApple Music.

Voici ce que vous devez savoir sur le plan familial.

Le plan familial permet à chaque membre de votre famille (jusquà six membres qui doivent être âgés dau moins 13 ans) dutiliser Amazon Music Unlimited et toutes ses fonctionnalités.

Les comptes ne sont pas partagés et chaque membre de la famille aura un compte Amazon avec ses propres recommandations. La seule chose qui est partagée est le paiement, et un membre de la famille est responsable des frais mensuels.

Amazon a déclaré que chaque membre de la famille dans labonnement au plan familial aura accès aux mêmes fonctionnalités quun abonnement au plan individuel. Vous verrez toujours toute votre musique, votre bibliothèque, vos listes de lecture et vos recommandations personnalisées.

Amazon Music Unlimited est similaire à Apple Music et Spotify en ce quil propose des «dizaines de millions» de chansons que vous pouvez écouter à la demande, sans publicité. Il propose également des recommandations via des algorithmes et des listes de lecture sélectionnées à la main, et vous pouvez y accéder via des applications mobiles et le Web.

De plus, vous pouvez demander à Amazon Music de jouer de la musique différente sur différents appareils Echo de votre foyer si vous avez un plan familial. Si vous ne le faites pas, la musique passera dun appareil à un autre lorsque vous lui demanderez de jouer quelque chose.

Membres Prime et non Prime: Un membre de la famille paie 14,99 £ ou 14,99 $ par mois pour tous les membres de la famille dans labonnement.

Un membre de la famille paie 14,99 £ ou 14,99 $ par mois pour tous les membres de la famille dans labonnement. Membres Prime uniquement: un membre de la famille paie 149 £ ou 149 $ par an pour tous les membres de la famille (en fait, une réduction de deux mois).

Les utilisateurs dEcho ont accès à un plan dabonnement spécial pour 3,99 £ ou 3,99 $ par mois. Si vous faites partie dun forfait famille Amazon Music, vous pouvez toujours accéder au service sur votre Echo sans avoir à acheter un forfait Echo distinct. En tant quutilisateur Echo, vous pouvez également passer à tout moment à un abonnement individuel ou à un abonnement familial.

Pour vous inscrire au plan familial Amazon Music Unlimited, rendez-vous ici au Royaume-Uni , ici aux États-Unis .