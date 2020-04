Comment activer la vérification en deux étapes sur Amazon

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Tout le monde sait maintenant que vous ne pouvez jamais être trop en sécurité quand il sagit dutiliser Internet. On nous dit dutiliser, par exemple, plusieurs mots de passe complexes sur tous nos comptes. Ou, mieux encore, nous sommes censés activer la vérification à deux facteurs dans la mesure du possible. De telles mesures de sécurité rendent plus difficile pour les pirates daccéder à vos informations privées et de voler votre identité.

La vérification en deux étapes ajoute une deuxième étape au processus de connexion de base (lorsque vous entrez votre nom dutilisateur et votre mot de passe pour vous connecter). Votre mot de passe est considéré comme un seul facteur de vérification. Lajout dun deuxième facteur rendra votre compte un peu plus sécurisé ou plus difficile à pirater.

Ainsi, avec un deuxième facteur ajouté, vous devrez saisir deux types dinformations didentification pour accéder à un compte en ligne. Ce deuxième facteur peut être votre empreinte digitale, un téléphone ou un certain nombre dautres choses. Sil sagit dun téléphone, vous recevrez un code SMS sur votre téléphone. Vous aurez besoin de ce code pour vous connecter.

Accédez à votre site Amazon local

Connectez-vous à votre compte

Accédez à "Votre compte" dans le menu déroulant "Compte et listes" sous votre nom.

Sélectionnez "Connexion et sécurité"

Vous pouvez être invité à vous reconnecter à ce stade

Cliquez sur "Modifier" sur les paramètres de vérification en deux étapes (2SV) OU cliquez sur "Commencer" sur la vérification en deux étapes

Une fois de plus, on vous demandera peut-être de vous connecter

Vous pouvez ensuite saisir votre numéro de téléphone pour recevoir un code de vérification

Votre téléphone doit être disponible chaque fois que vous vous connectez à votre compte Amazon et doit pouvoir recevoir des SMS.

Alternativement, plutôt que de vous envoyer un SMS à chaque fois, utilisez une application dauthentification en deux étapes comme Authy ou Google Authenticator. Ceci est particulièrement pratique lorsque vous navez pas accès au service cellulaire. Lapplication sur votre téléphone générera toujours un code que vous pouvez saisir au niveau du signe de la même manière quavec les codes textuels.