Amazon Prime Music: quest-ce que cest et en quoi diffère-t-il de Music Unlimited?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon a enfin apporté son propre service de musique en streaming au Royaume-Uni. Il sagit dun service limité gratuit pour les utilisateurs dAmazon Prime - les membres nont plus besoin de payer pour y accéder.

Il ne prend pas vraiment directement les goûts de Spotify , Apple Music , Tidal et Deezer - cest le travail d Amazon Music Unlimited qui coûte un supplément par mois.

Prime Music propose plus dun million de morceaux de musique ou dalbums à diffuser sur Internet ou à télécharger pour une écoute hors ligne sans avoir à les acheter directement.

Il y a des listes de lecture organisées à écouter, qui sont rassemblées par léquipe Prime, ou vous pouvez simplement trouver des pistes ou des albums. Certains sont suggérés à travers une zone "recommandée" qui fait la promotion dalbums basés sur des morceaux que vous avez peut-être déjà achetés sur Amazon ou écoutés récemment.

Il existe également des tableaux de chansons ou dalbums populaires basés sur ce que les autres écoutent. Et il y a des chansons, des albums et des listes de lecture promus qui sont nouveaux sur la plateforme pour que vous puissiez les essayer. Tout le contenu Prime Music peut être recherché.

Prime Music est un avantage supplémentaire pour les membres Amazon Prime. Cela signifie que les frais annuels de 79 £ payés par les membres incluent désormais également la diffusion illimitée de musique.

Un abonnement Prime offre une livraison illimitée en un jour pour des millions darticles, laccès à tous les films et émissions de télévision en streaming disponibles sur Amazon Prime Video, le stockage illimité de photos dans le cloud via Prime Photos, laccès à un eBook à la fois via les propriétaires de Kindle. Bibliothèque de prêt et maintenant Prime Music aussi, le tout pour une seule cotisation annuelle.

Un abonnement Netflix équivalent coûte 7,99 £ par mois pour la HD (5,99 £ pour la SD), mais est également inclus dans le cadre de ladhésion à Amazon Prime - et cest avant de vous lancer dans le streaming de musique (limité).

Par conséquent, quelle que soit la livraison Prime, Prime Photos ou la bibliothèque de prêt des propriétaires Kindle, 79 £ par an pour Prime Music et Amazon Instant Video représentent un rapport qualité / prix incroyable.

Alors que les membres dAmazon Prime peuvent inviter dautres membres de leur famille (jusquà un adulte supplémentaire et quatre enfants) à partager leurs avantages Prime dans le cadre dun ménage Amazon, cela ninclut pas Prime Music.

Prime Music est désormais disponible sur tout appareil ayant accès à une application Amazon Music. Cette application pourra également lire toute musique numérique que vous avez achetée sur Amazon et actuellement stockée dans le cloud (ou téléchargée sur lappareil). Il a également désormais une section dédiée au contenu Prime Music.

Tout cela semble trop beau pour être vrai et par rapport à des services comme Spotify, Apple Music, Deezer et le reste, cest en quelque sorte. Prime Music noffre pratiquement pas la même quantité de contenu disponible pour le streaming ou le téléchargement pour une écoute hors ligne et cest pourquoi Amazon Music Unlimited existe: consultez notre guide à ce sujet .