Une version web gratuite de Photoshop sera bientôt disponible pour tous.

(Pocket-lint) - Adobe aurait commencé à tester une version gratuite de Photoshop à laquelle on peut accéder depuis un navigateur web.

Selon The Verge, l'éditeur de logiciels prévoit d'annoncer ce service gratuit comme un outil accessible à tous, dans le but d'attirer davantage d'utilisateurs. Il teste actuellement cette version gratuite au Canada. Apparemment, les utilisateurs peuvent accéder à Photoshop sur le web via un compte Adobe gratuit. Adobe qualifie cette offre de "freemium", mais prévoit de réserver certaines fonctionnalités aux abonnés payants.

N'ayez crainte, il y aura suffisamment d'outils de "fonctions de base" disponibles gratuitement pour les utilisateurs. "Nous voulons rendre Photoshop plus accessible et permettre à un plus grand nombre de personnes de l'essayer et de le découvrir", a déclaré Adobe aux médias.

Tout abonné à Photoshop peut se connecter et lancer un nouveau document directement depuis le web. Mais maintenant, en étant gratuit pour tous les utilisateurs du web, Photoshop est encore plus accessible. Mais Adobe n'a pas officiellement dit quand cette version web freemium serait lancée.

Une version web de Photoshop a été lancée pour la première fois en octobre dernier. Il s'agit d'une interface simple qui vous permet de faire des manipulations de base, notamment des calques. Au cours des derniers mois, de nouveaux outils d'édition ont été ajoutés, notamment l'outil d'affinage des bords, les courbes et les outils d'évitement et de brûlage. Mais il est encore réduit et ne propose qu'un sous-ensemble de fonctions.

