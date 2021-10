Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Adobe a introduit de nouvelles versions de Photoshop et Illustrator, conçues spécifiquement pour le Web.

Cela signifie que si vous vous abonnez à Creative Cloud, vous pourrez accéder aux deux programmes dans votre navigateur Web. Vous pouvez modifier vos documents hébergés dans le cloud sans avoir à les télécharger ou à ouvrir les applications de bureau dAdobe. Il y a juste une mise en garde : ne vous attendez pas à des versions complètes de Photoshop ou Illustrator. Ce sont des versions très allégées, vous permettant dutiliser des outils dédition de base comme la gomme, le pinceau de cicatrisation et le lasso de sélection.

Vous pourrez également utiliser des calques et laisser des annotations et des commentaires. Mais si vous voulez faire de lédition lourde, vous devrez ouvrir lapplication. Lidée est quavec Photoshop et Illustrator sur le Web, il vous sera plus facile de partager des fichiers avec dautres tout en faisant de petits ajustements à la volée de nimporte où.

Encore une fois, vous devrez être abonné à Creative Cloud pour utiliser Photoshop et Illustrator sur le Web. Aux États-Unis, le forfait Creative Cloud All Apps coûte 52,99 $ par mois et donne accès à 20 applications Adobe, dont Photoshop et Illustrator. Séparément, ces deux applications coûtent 20,99 $ par mois chacune.

Apple Music en vaut-il la peine ? Essayez le service de streaming dApple gratuitement pendant 3 mois Par Pocket-lint International Promotion · 27 Juillet 2021 Apple na pas été le premier à jouer au streaming musical, mais sa plate-forme est très impressionnante.

Photoshop sur le Web est désormais disponible en version bêta pour que tous les abonnés Creative Cloud puissent le tester. Illustrator sur le Web est également lancé, mais il sagit dune version bêta sur invitation uniquement. Adobe a commencé à accepter les inscriptions à la version bêta dIllustrator ici .