Ces Photoshoppers ont réinventé de manière hilarante des partenaires célèbres

(Pocket-lint) - Un autre concours Photoshop classique de Design Crowd voit les participants réinventer des partenariats célèbres avec des résultats amusants.

Connu sous le nom de Swapping Partners , cette compétition a des équipes fictives célèbres et des partenaires de cinéma séparés de leur copain habituel et faisant équipe avec quelquun dautre à la place. Les résultats sont souvent amusants et nous font certainement imaginer ce que ce serait si cela se produisait pour de vrai.

Nous avons rassemblé certains de nos favoris, mais assurez-vous de consulter les galeries sur Design Crowd pour avoir un avant-goût du meilleur du reste.

Le Lone Ranger et Boy Wonder

Le gagnant du quatrième contenu Swapping Partners a été conçu par Mandrak et montre lhomme de loi masqué classiquement populaire, le Lone Ranger étant réparé avec Robin au lieu de Tonto.

Nous ne sommes pas sûrs que le Boy Wonder serait aussi doué pour traquer leurs proies, mais au moins son apparence masquée correspond à celle de son nouveau partenaire.

Saveur Flav et Oliver Hardy

Oliver Hardy, la légende de lère du cinéma muet de 1927 à 1955 a apparemment abandonné son bon copain Stan Laurel en faveur de Flavour Flav.

Nous ne sommes pas sûrs que le rappeur américain aurait été aussi populaire sur la scène du mouvement silencieux, mais il a certainement la personnalité plus grande que nature pour être divertissant.

Batman et Grommit

Bien que le Joker nait peut-être pas été le partenaire de Batman, il est certainement hilarant dimaginer ce qui pourrait arriver sil était lennemi juré du Caped Crusader.

Facilement vaincu avec juste un bon morceau de fromage.

Pouvoirs de Sherlock

Le détective fictif Sherlock Holmes a échangé son fidèle acolyte et partenaire commercial sérieux, le Dr Watson, avec le chic Austin Powers.

Nous imaginons que ce film serait plus ébats que dhabitude mais mériterait certainement dêtre regardé.

Mario et Mickey

Mickey Mouse est toujours aussi joyeux et est ravi de faire équipe avec Mario. Cependant, le plombier italien ne semble pas très heureux de perdre Luigi.

Wall-E et Baby Groot

Imaginez les conversations insensées que ces deux-là auraient. Ni capables de communiquer de la manière habituelle, ils passeraient certainement un moment intéressant ensemble.

Miss Piggy et la bête

Nous imaginions que la Bête obtiendrait plus que ce quil avait négocié en ayant Miss Piggy dans sa vie. Elle est tout à fait la poignée.

Le muppet est certainement un remplacement amusant pour Belle et nous imaginons que ce crossover Jim Henson / Walt Disney serait amusant à regarder.

Pluton et Shaggy Rogers

Ruh-roh--RAGGY !!! Scooby Doo, le détective amateur dogue danois a été remplacé par un autre chien de dessin animé célèbre sous la forme de Pluto - le chien de compagnie de Mickey Mouse.

Cependant, il convient parfaitement au gang, car il est assez intelligent, ne parle pas non plus anglais et est aussi facilement effrayé que Scooby Doo.

Chris Tucker et Owen Wilson

Celui-ci nest pas seulement un échange de partenaire, mais aussi un croisement de films. Avec Chris Tucker de Rush Hour Fame et Owen Wilson de Shanghai Knights faisant équipe.

La pauvre Jackie Chan a apparemment été complètement abandonnée. Nous ne savons pas où lélément de Shanghai entre en jeu ici, mais nous sommes sûrs que Wilson et Tucker formeraient un couple hilarant.

Dame et le... Gromit

Gromit fait une deuxième apparition cette fois en sirotant des spaghettis avec Lady de Lady and the Tramp.

Peut-être lune des scènes animées les plus connues de tous les temps, les chiots romantiques auraient pu avoir une relation très différente si Grommit était la star. Nous espérons quil y aura assez de fromage à son goût.

Oscar et Némo

Ce crossover voit Oscar de Shark Tale faire équipe avec Nemo. Les deux films ont une forte présence de requin, donc cela a beaucoup de sens.

Will Smith apporterait certainement une dose supplémentaire amusante de charisme à Finding Nemo.

Les fichiers X

Imaginez X-Files mais avec Mulder de David Duchovny remplacé par un Clint Eastwood beaucoup plus sérieux.

Nous ne sommes pas sûrs quil serait aussi ouvert à la vérité.

Cet été, ils ne prendront pas lavion

De retour à lheure de pointe, sauf que cette fois, Jackie Chan a été remplacé par Mr.T.

Souviens-toi juste quil ne monte pas dans un foutu idiot davion.

Astérix, Obélix et Odie

Il semble que beaucoup de personnes impliquées dans cette compétition aient un faible pour échanger des chiens bien-aimés de diverses équipes et partenariats.

Ici, ladorable chiot dObélix, Dogmatix, a été remplacé par le copain à quatre pattes de Garfield, Odie. Dune manière ou dune autre, il convient parfaitement, mais nous nous demandons à quel point il serait utile dans la lutte contre les Romains.

Will Smith et Wallace

Nous navons pas vu de dessin animé/film du monde réel depuis longtemps. Bien que Martin Lawrence et Will Smith forment une bonne équipe, nous aimerions toujours voir Wallace sassocier à la place. La comédie gifle sensuivrait certainement.

Monster University uniquement avec des Minions

Mike Wazowski a disparu de la Monsters University et a été remplacé par des Minions. Nous devons admettre que les Minions seraient un ajustement amusant dans lunivers du monstre.

Les fichiers surnaturels

Malheureusement, après avoir couru pendant 15 ans, la série de science-fiction bien-aimée Supernatural sest terminée avec la saison 15.

Peut-être que ce spin-off avec Jared Padalecki et David Duchonvey pourrait combler le vide laissé par la série.