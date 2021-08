Ces artistes Photoshop ont transformé les animaux de compagnie en de délicieux aliments

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous aimons le travail des Photoshoppers qualifiés et les concours Design Crowd incluent des œuvres vraiment talentueuses de personnes du monde entier.

Dans un concours, les participants bien nommés « Pet Food » ont été mis au défi de créer un croisement hilarant daliments pour animaux. Les résultats sont parfois délicieux. la plupart du temps toujours comique et étonnamment bon aussi.

Saucisse de serpent

Pas le genre de saucisse que vous voudriez sûrement dans votre assiette, mais la saucisse de serpent est certainement une idée amusante. Bien que nous parions quil a un goût de poulet.

Escargot et Ensaymada

Une combinaison étrange et merveilleuse de friandises sucrées et descargot gluant. Ce Photoshopper a créé une combinaison descargot et dEnsaymada. On se demande ce que les gens qui aiment manger des escargots en penseraient.

Cerf grenade

Ce cerf est désormais plus doux à plus dun titre grâce à lajout de fruit de grenade sous sa fourrure.

Pandanut rouge

Malheureusement, le panda roux est actuellement sur la liste des espèces en voie de disparition avec moins de 10 000 dentre eux à létat sauvage. Ils continuent également de décliner en raison de la perte et de la fragmentation de lhabitat, du braconnage et de la dépression de consanguinité.

Peut-être que si lhumble panda roux avait une peau aussi résistante que des noix de coco, il pourrait survivre plus efficacement.

Hippopumpernickel

On imagine quêtre à moitié fait de pain ne serait pas très utile quand on passe le plus clair de son temps à vivre dans leau. Cet hippopotame deviendrait assez détrempé, mais nous aimons le travail que léditeur a fait avec les images.

fruits miwis

Furry, squash, mignon et juteux. Cette vision dune race de souris kiwi est en fait assez crédible et sest également déroulée de manière hilarante.

Carotte Poisson Rouge

Cette combinaison de carottes de poisson rouge semble avoir été cultivée avec un système dhélice à base de plantes. Parfait pour se déplacer rapidement dans son petit bol.

Poisson-chat

Les chats adorent le poisson, nest-ce pas ? De délicieuses petites choses flippantes quelles sont. Mais ce chat nest pas sûr dapprouver Fishcat.

Une créature étrange et merveilleuse qui est à la fois en fourrure et en écailles. Aussi capable de grimper aux arbres que de se baigner dans la mer sans chichi.

Soupe de phoque

Malheureusement, cela pourrait aussi être crédible. Nous ne serions pas surpris dapprendre que des gens mangeaient de la soupe à base de phoque quelque part dans le monde.

Cela dit, nous imaginons quil ne contient pas de phoque vivant qui a lair un peu maussade.

Saucisse Teckel

Cette liste ne serait pas complète sans un teckel transformé en saucisse, nest-ce pas ?

Ce petit chiot na certainement pas lair très heureux à ce sujet.

poisson clown saumon

Vous devez regarder de près celui-ci pour apprécier lattention portée aux détails. Ici, lartiste Photoshop a fusionné Clownfish avec un look qui ressemble à un filet de saumon.

Soupe de grenouille

Cette soupe avait déjà lair assez marécageuse, maintenant elle est encore moins attrayante avec lajout dun insecte aux yeux dinsecte. Voudriez-vous toujours manger ?

Beignets de crabe

Vous avez entendu parler des beignets de crabe, mais en avez-vous déjà vu en vous promenant dans les rues ? Tu las maintenant. Complet avec des bougies danniversaire pour une vision nocturne.

Pois oiseaux

Le dicton dit "...comme deux pois dans une cosse", ce qui signifie généralement que les gens sont si similaires quils sont comme des pois identiques dans leur logement.

Cela sonne vrai aussi pour ces petits poussins nichés dans leur cosse.

Serpent de canne à sucre

Une autre créature que vous ne voudriez pas trouver dans votre assiette ou dans ce cas - dans votre douce cachette.

Le serpent en canne à sucre rend ce serpent encore plus menaçant que la normale.