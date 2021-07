Adobe apporte la prise en charge native dApple Silicon à Premiere Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après une période en version bêta, Adobe a publié une version finale de Premiere Pro pour les Mac basés sur Apple Silicon (M1) ainsi quune nouvelle fonctionnalité Speech to text.

Speech to Text prend en charge 13 langues et vous pouvez facilement corriger ou modifier le texte une fois quil est transcrit. Speech to Text crée automatiquement des sous-titres sur la timeline. Adobe affirme que Speech to Text utilise à nouveau sa propre technologie Adobe Sensei AI.

Adobe affirme quil y a une nette amélioration de la productivité en pouvant ajouter du texte pour les légendes via la parole (à condition que les légendes ne vous soient pas envoyées dailleurs).

La dernière version fait suite au teaser dAdobe le mois dernier selon lequel les applications Creative Cloud dAdobe sexécutent jusquà 80 % plus rapidement sur les puces Apple M1 par rapport au processeur Intel équivalent (en dautres termes, pas les puces Intel haut de gamme que nous avons vues dans de nombreux pro- niveau Mac).

Le chiffre pour Premiere Pro est 77 % meilleur, avec des temps de lancement 50 % meilleurs.

Adobe dit avoir reçu le support M1 en avril et mai, respectivement. Et le support M1 pour . Les fonctionnalités dintégration dAfter Effects dans Premiere Pro, telles que les modèles Dynamic Link et Motion Graphics, ont déjà été optimisées pour les Mac équipés de M1.

Photoshop, Premiere Rush et Audition sont déjà natif pour Apple M1, tout comme Lightroom qui a pris en charge les Mac basés sur M1 depuis décembre . Les applications Affinity de Rival Serif ont été mis à jour en novembre .

Adobe After Effects pour Apple Silicon entrera dans la version bêta publique plus tard cette année.

Les tests de vitesse ont été effectués à laide du MacBook Pro 13 pouces, probablement parce que cest le seul modèle Apple disponible avec les puces Intel et Apple.

Les deux configurations ont 16 Go de RAM et 2 To de SSD et ont présenté lApple M1 par rapport à lIntel Core i5 de 10e génération. Intel a depuis publié des puces Core améliorées de 11e génération pour les ordinateurs portables depuis lors.

