Adobe affirme que les Mac Apple M1 offrent des performances supérieures de 80 % dans les applications Creative Cloud

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Adobe a annoncé des mises à jour dIllustrator, InDesign et Lightroom Classic - toutes sont désormais natives pour les Mac Apple Silicon exécutant le processeur M1 dApple. Photoshop est déjà natif .

Lightroom prend en charge nativement les Mac basés sur M1 depuis décembre , tandis que les applications Affinity rivales de Serif ont été mises à jour en novembre .

Adobe a également publié des données assez incendiaires qui montrent que les performances des applications Creative Cloud sont nettement meilleures sur la puce M1 - une augmentation moyenne des performances de 83 % atteignant 88 % dans Photoshop.

Et si vous pensez que cela pourrait ne refléter que quelques fonctionnalités clés telles que le remplissage sensible au contenu, vous vous trompez - lexpert Andreas Pfeiffer a entrepris 774 mesures de référence à travers la suite logicielle et a publié un rapport montrant tous les résultats.

Les fonctionnalités dIA utilisant la technologie dapprentissage automatique Sensei dAdobe ont vu leurs performances augmenter de 4 à 6 fois.

Maintenant, il y a une mise en garde (bien sûr) et cest quil ne reflète pas les spécifications les plus élevées du processeur Intel disponible sur un Mac - vous pouvez obtenir liMac avec Core i9 par exemple et bien sûr le Mac Pro utilise la station de travail Intel Xeon frites.

La comparaison a été effectuée avec le MacBook Pro 13 pouces, probablement parce que cest le seul modèle Apple disponible avec les puces Intel et Apple. Les deux configurations ont 16 Go de RAM et 2 To de SSD et ont présenté lApple M1 par rapport à lIntel Core i5, qui est probablement la 10e génération 1038NG7 introduite au début de lannée dernière. Il convient de noter quIntel a introduit des puces de 11e génération plus récentes que ce modèle.

Quest-ce que le Pocket-lint quotidien et comment lobtenir gratuitement? Par Stuart Miles · 8 Juin 2021

Il y a également plusieurs autres nouvelles fonctionnalités à venir dans Creative Cloud, des applications ce mois-ci, notamment :

Écosystème Lightroom : nouveaux préréglages Premium, capacités dédition collaborative, Super

Résolution dans Lightroom et Lightroom Classic (auparavant disponible dans Adobe Camera Raw) et proportions de recadrage personnalisées dans Lightroom

Nouvelles fonctionnalités de retouche puissantes dans Photoshop Express, notamment le lissage de la peau, la guérison basée sur le contenu, la fluidification et la caricature du visage

Pinceaux personnalisés dans Photoshop sur iPad

Faire pivoter la vue dans Illustrator sur le bureau

Nouveaux outils de style dans Adobe XD : Inner Shadow, Outline Stroke et Angular Gradient

Écrit par Dan Grabham.