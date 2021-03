Adobe met à jour ses applications vidéo Creative Cloud avec de nouvelles fonctionnalités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Adobe a mis à jour ses applications vidéo Creative Cloud avec une multitude de nouvelles fonctionnalités. Les nouvelles fonctionnalités arrivent le même jour quAdobe a annoncé que Photoshop fonctionnera désormais en mode natif sur les Mac basés sur Apple M1 .

Les applications ont été transférées vers une version 2021 et incluent un nouveau flux de travail de sous-titres dans Premiere Pro qui permet dajouter plus rapidement des sous-titres et de les personnaliser. Vous pouvez désormais également copier des racks complets deffets audio entre les pistes.

Dans After Effects, il existe diverses nouvelles fonctionnalités pour lefficacité, notamment une version bêta publique du rendu multi-images. Adobe affirme que cela donnera aux utilisateurs un rendu jusquà 300% plus rapide lors de lexportation de compositions avec des processeurs multicœurs. Adobe dit quil recherche les commentaires du public sur la fonctionnalité.

Il existe également une file dattente de rendu simplifiée pour simplifier lexploration.

Premiere Rush sur ordinateur et mobile bénéficie de 24 nouveaux préréglages de couleurs, tandis quun stabilisateur de déformation plus rapide dans Premiere Pro et After Effects est également disponible. Adobe affirme que cela devrait donner aux utilisateurs un gain de vitesse denviron 4x pour réduire le tremblement de la caméra dans les séquences 4K Ultra HD.

Dans Adobe Audition, vous pouvez désormais enregistrer facilement de nouveaux fichiers audio directement dans un fichier audio sans avoir à le couper manuellement.

Premiere Pro et After Effects sont désormais entièrement préparés pour la collaboration à distance avec les bibliothèques Creative Cloud pour le partage dactifs ainsi que les projets déquipe pour le travail en équipe.

Écrit par Dan Grabham.