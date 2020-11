Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Que vous travailliez à domicile à titre officiel ou que vous passiez du temps dans un projet de quarantaine farfelu, la gamme dapplications dAdobe est essentielle - et labonnement Creative Cloud est devenu beaucoup plus abordable dans le cadre des ventes du Black Friday .

Si vous prenez le temps de mettre en place un plan sur le site Web dAdobe avant le 27 novembre, vous pouvez économiser sur votre accès mensuel à Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat, InDesign et Premiere Pro. Si vous êtes aux États-Unis, la société propose une réduction de prix considérable, ce qui ramène le coût mensuel à 40 USD au lieu de 53 USD. Si vous êtes étudiant ou enseignant, les plans sont encore plus abordables, réduits à 16 $ par mois pour une durée limitée.

• Afficher l offre Adobe Creative Cloud Black Friday (États-Unis)

Ce ne sont pas seulement les loups solitaires qui peuvent participer à laction, avec le plan Toutes les applications dAdobe pour une utilisation en équipe disponible au prix de 59,99 $ (à partir de 79,99 $) et lutilisation dune seule application réduite à 24,99 $ (au lieu de 33,99 $).

Si vous êtes au Royaume-Uni et que vous devez configurer un plan via Adobe UK , une sauvegarde similaire est également disponible. Au lieu de cela, Creative Cloud sera disponible pour 39,95 £ (à partir de 49,94 £), mais toutes les applications et les plans dapplication unique sont restés au même tarif.

Noubliez pas, cependant, quil ne sagit pas uniquement du plan Creative Cloud. Adobe a également Photoshop Elements 2021 dans la vente Black Friday, qui agit comme une application dachat directe, plutôt que votre accès dépend de votre abonnement continu.

Écrit par Conor Allison.