(Pocket-lint) - Si vous avez attendu les ventes du Black Friday pour mettre à niveau votre logiciel de retouche photo, le moment de capitaliser est maintenant - Adobe Photoshop Elements 2021 bénéficie dune réduction de prix limitée dans le temps, passant de 99,99 $ à 59,99 $ .

La dernière mise à niveau de sa gamme Photoshop est disponible via le Microsoft Store jusquau 3 décembre et, en tant que lun des rares produits Adobe à ne pas nécessiter dabonnement, la remise temporaire le rend encore plus abordable. Vous payez simplement pour le dernier versement et profitez de laccès indéfiniment.

• Achetez la réduction de 40% sur le Microsoft Store

Alors, que vous apporte exactement Photoshop Elements 2021? Eh bien, le cœur du programme est de simplifier votre édition de photos, avec une IA avancée et des modifications guidées vous permettant de transformer des images en GIF, de supprimer la brume, de remplacer le ciel, de déplacer et de redimensionner des objets, dajouter du texte et des graphiques avec facilité et bien plus encore.

Étant donné que le logiciel na fait ses débuts quen octobre, cest une excellente opportunité de tirer profit des dernières offres dAdobe sans être lié à long terme. Et Photoshop Elements peut à peu près être utilisé par tous les niveaux déditeur de photos, que vous soyez un occasionnel qui souhaite un peu plus de contrôle sur votre album ou que votre travail implique régulièrement de retravailler les images fixes.

Comme nous le disons, cependant, vous devrez agir relativement vite pour en profiter. Étant donné que la vente nest actuellement disponible que sur le Microsoft Store, rien nindique si un nombre limité est disponible, et cela pourrait représenter votre dernière chance de bénéficier dune réduction - et très solide, en plus - cette année.

Écrit par Conor Allison.