Adobe lance Illustrator pour iPad et vous pouvez désormais collaborer sur des documents Creative Cloud

(Pocket-lint) - Adobe a annoncé une série de mises à niveau de sa suite logicielle Creative Cloud, y compris la possibilité pour les créatifs de collaborer sur des documents - vous pourrez envoyer dautres liens vers des documents cloud Photoshop, Fresco et Illustrator pour commentaires, tandis que différentes versions le seront également. pouvoir être créé.

Photoshop et Illustrator disposent désormais de la diffusion en direct intégrée à lapplication afin que vous puissiez travailler avec dautres.

Les mises à jour sont survenues lors de la conférence annuelle Adobe Max dAdobe qui se déroule actuellement. Mais au lieu de prendre le contrôle dun immense espace à Los Angeles, il est bien sûr en ligne cette année. Donc 2020.

Après lavoir préalablement prévisualisé, Illustrator pour iPad est maintenant disponible, optimisé pour Apple Pencil.

Dans la foulée du lancement de Photoshop pour iPad lannée dernière, cette décision est un grand pas en avant pour séparer les applications avancées dAdobe de lenvironnement PC traditionnel - bien que ces mesures soient également de bon augure pour les Mac entrants basés sur Apple Silicon, qui partageront larchitecture sous-jacente. avec des appareils comme liPad Pro. En plus de faire partie de Creative Cloud, vous pouvez également vous y abonner pour 9,99 $ / 9,99 £ par mois.

Lapplication autonome de dessin et de peinture dAdobe Fresco était disponible pour iPad et Windows (Surface), mais elle est maintenant arrivée sur liPhone. Il a été repensé pour le plus petit écran, mais nous pensons quil serait plus logique que liPhone prenne en charge Apple Pencil, ce qui bien sûr nest pas le cas actuellement. Il est disponible en téléchargement gratuit ou vous pouvez lobtenir dans le cadre dun ensemble avec Photoshop pour iPad à 9,99 $ / 9,99 £ par mois.

Photoshop, Lightroom, Premier Pro et After Effects ont également reçu une multitude de mises à jour avec davantage de fonctionnalités améliorées par lIA à laide du moteur Sensei AI dAdobe.

La principale parmi les nouvelles améliorations est une fonction de remplacement du ciel pour Photoshop (très cool quand vous le voyez en action) ainsi quune version Object Aware de Refine Edge. Sensei est également utilisé dans Premiere Pro pour transcrire automatiquement la parole des sous-titres. Illustrator dispose également dune fonction Recolour Artwork afin que vous puissiez changer complètement le thème dune œuvre en un seul clic.

Adobe a également lancé une version préliminaire de son outil dattribution de contenu dans le cadre de la Content Authenticity Initiative (CAI) dont il a parlé pour la première fois lors dAdobe Max de lannée dernière.

Écrit par Dan Grabham.