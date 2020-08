Photoshop sera bientôt en mesure de baliser les images afin que vous puissiez identifier leur origine

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Adobe Photoshop va bientôt tester une technologie qui peut baliser le contenu original afin que vous puissiez voir doù il provient.

Adobe a annoncé linitiative dauthenticité du contenu lors de sa conférence Adobe Max lannée dernière, où nous avons signalé quelle était en cours de développement avec laide de Twitter et du New York Times.

Le système est maintenant presque prêt pour les tests et Adobe a publié un livre blanc qui dit quil sera testé dans Photoshop cette année. Et dautres organisations sont à bord, avec la BBC, CBC / Radio Canada, Microsoft, lUniversité de Californie, Truepic et Witness se joignant également à leffort.

Lauthenticité du contenu est un sujet brûlant actuellement, TikTok ayant récemment annoncé quil interdisait le contenu deepfake dans la période précédant les élections américaines et dautres réseaux sociaux se nouant dans la lutte contre la désinformation. Mais la proposition de Content Authenticity Initiative est un peu différente des autres systèmes rétrospectifs car elle fonctionne pour étiqueter le contenu original (avec le crédit dû), puis alerter les utilisateurs lorsque ce média est falsifié. Adobe souhaite promouvoir une norme ouverte pour les métadonnées sécurisées qui seraient jointes aux images partagées, par exemple, sur Twitter ou Facebook. En dautres termes, les métadonnées ne pourraient pas être facilement modifiées.

«Les efforts visant à aborder lauthenticité du contenu se sont largement concentrés sur lutilisation de lIA pour détecter les faux profonds et autres médias modifiés», déclare Andy Parsons dAdobe, co-auteur du livre blanc.

"Et cet effort est important. Mais ne devrait-il pas également y avoir un moyen transparent dinformer le public qui a créé les photos et vidéos originales, et comment ces éléments ont été modifiés au fil du temps? Nest-il pas tout aussi important que les professionnels de la création et les photojournalistes recevoir du crédit pour leur travail? "

Écrit par Dan Grabham.