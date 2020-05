Adobe présente la sensibilité à la pression Apple Pencil et les courbes à Photoshop sur iPad

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Adobe a annoncé aujourdhui diverses mises à jour de certaines de ses applications, y compris lajout de deux fonctionnalités très demandées à Photoshop sur iPad - Curves ainsi que la sensibilité à la pression de lApple Pencil.

La possibilité de changer la sensibilité signifie que vous devriez être en mesure dêtre plus précis lorsque vous utilisez des outils basés sur des pinceaux. Vous pouvez donc utiliser votre Apple Pencil fermement si vous le souhaitez ou avec une touche plus légère si vous êtes habitué à le faire - cela devrait surtout aider ceux qui ont estimé quils devaient appuyer trop fort sur lécran de leur iPad pour obtenir le résultat souhaité. Il existe déjà un guide daide complet pour modifier ce paramètre.

Des courbes ont également été introduites, vous permettant dajuster vos images comme vous le feriez sur un Mac ou un PC. Il est donc désormais plus facile dajuster lexposition, les hautes lumières, etc. La possibilité dutiliser un paramètre de numéro spécifique sera fournie dans une mise à jour ultérieure.

Adobe Fresco - lapplication de peinture et de dessin pour iPad et Microsoft Surface - a également été mise à jour avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment le largage simultané de plusieurs couleurs, la possibilité de capturer des formes vectorielles et la possibilité de supprimer facilement les vecteurs indésirables.

Enfin, Adobe a également introduit une mise à jour pour ses applications vidéo, notamment Premiere Pro, After Effects et Premiere Rush. Une grande partie de cela est axée sur les performances, avec un recadrage automatique plus rapide (pour ajuster le cadre autour dun sujet) et un encodage matériel sur Windows pour les vidéos H.264 et H.265 (HEVC) utilisant les GPU AMD et Nvidia. Vous pouvez voir beaucoup plus sur les augmentations de vitesse possibles ici .

Les utilisateurs de lapplication mobile Premiere Rush peuvent désormais redimensionner automatiquement les vidéos au format 4: 5 pour les vidéos Facebook et Instagram. Vous pouvez également facilement changer de caméra en direct sur un iPhone. et importer des médias à partir de lapplication Fichiers.