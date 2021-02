Découvrez ces incroyables travaux Photoshop - créer une architecture comestible!

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons tous été là, non? Vous vous couchez un peu affamé, et vous dérivez pour vous retrouver dans un monde onirique où tout est comestible. Cest peut-être juste nous, mais les murs en fromage et les chaises en chocolat ne sont que le début de nos fantasmes culinaires.

Heureusement, nous pouvons prouver que nous ne devenons pas fous avec ces idées - il existe toute une école de manipulation dimages, dédiée à faire de nos rêves une réalité. Daccord, pas une réalité, mais au moins photoréaliste.

Photoshop peut faire des créations vraiment majestueuses, et il peut également faire des maisons de brocoli. Contrairement à certaines de nos autres listes, nous ne cherchons pas ici de mauvais travaux Photoshop . Nous avons rassemblé une grande sélection de photos pour votre plaisir de navigation, toutes montrant une architecture mélangée à de la nourriture pour créer détonnantes créations comestibles.

Nous commençons notre galerie avec peut-être notre image préférée - un ananas, amoureusement transformé en une sorte de maison haute et étroite. Cela nous rappelle le Terrier, qui abrite la famille Weasley dans la série Harry Potter. Sauf, évidemment, plus fruité. Les oiseaux qui nichent dessus sont une belle touche.

À lextrémité opposée du spectre, cette image lugubre donne limpression quelle résume de manière appropriée ce que ce serait de vivre dans un champignon géant exposé pendant une tempête de pluie. Laffaissement du champignon lui donne une sensation de décomposition, tandis que la façon dont les gouttes de pluie sont éclairées lorsquelles frappent les toits est délicieuse.

Cette scène quotidienne dun monde distinctement différent du nôtre est charmante. Nous aimons imaginer que la coccinelle joue ici le rôle dun chien de compagnie ou dune tondeuse à gazon, selon votre point de vue.

Pendant ce temps, la caverne en dessous de cette pelouse est attrayante et chaleureuse. Tout a été combiné avec une compétence consommée.

Le pain prend sa place comme lun des substituts les plus appétissants du bois et du béton dans cette liste. Nous serions ravis de marcher jusquà cette cabine et de prendre un peu de ses poutres, même si elles sont probablement assez viciées maintenant. Le cracker qui forme le toit du puits est un ajout mignon.

Nous ne sommes pas sûrs que ces pommiers puissent réellement rester stables comme ils le sont sur cette image, mais nous aimons la composition de la pièce. Ils recherchent tout le monde comme des habitations extraterrestres, tandis que cette éolienne est un indice intrigant quant à une source dénergie.

Nous savions que le brocoli serait bon à un moment donné, et la verdeur saturée de cette image nous rappelle un livre du Dr Seuss ou similaire. Cest un collage transportant, et nous sommes intrigués de savoir à quoi ressemblerait la vie à lintérieur de cette tige.

Ces maisons ressemblent plus à quelque chose de limagination de Lewis Carroll - peut-être sont-elles les maisons respectives de Tweedledum et Tweedledee, par exemple.

Inclure un vrai chien donne une bizarrerie dun autre monde que la scène avait déjà à la pelle. Pour les points bonus, voyez combien de papillons vous pouvez compter.

Cette pomme de terre pourrait avoir atterri profondément dans la forêt de Fangorn depuis Le Seigneur des anneaux, pour toutes les racines tordues et la lumière bloquée que limage suggère. Pourtant, elle a lair intime et familiale, tandis que cette pagode sur le toit ressemble à lendroit idéal pour se détendre.

Peut-être que James aurait dû vivre dans la pêche géante de manière plus permanente, comme le suggère cette image. Les maisons ont quelque chose dun cottage anglais rural à leur sujet, tandis que cette boîte aux lettres est un doux rappel de la banalité de la vie, même pour quelquun vivant dans une pêche.

Nous imaginons que cette porte dentrée devrait souvrir sur un escalier en colimaçon raide pour accéder à la maison principale de ce champignon. Toute la mousse et ce coucher de soleil lointain en font une scène séduisante et pittoresque.

Tout est parti un peu en forme de poire pour cette maison, et nous pensons que le cheval qui regarde en arrière avec confusion résume assez bien la situation. Cela dit, il y a une sacrée porte dentrée et la fumée provenant de la cheminée lui donne un aspect accueillant dans une certaine mesure.

Cette araignée réaliste a une belle maison sous la forme de ce champignon, bien quun carillon à vent en crânes lui donne une sensation de hantise positive. En fait, la citrouille miniature est un indice que cette maison pourrait être parfaite pour une fête dHalloween.

Ces fruits ont une sensation mythique pour eux en raison de la teinte du ciel et de la lumière utilisées, et ce gros coléoptère de bouse à droite ressemble énormément à un coursier pour la figure au centre.

Cela ressemble au genre dendroit où vivrait un moine reclus ou quelquun qui ne veut pas être trouvé.

Il se passe pas mal de choses ici, du hamster fier de sa maison arrosant ses fleurs au colibri qui pourrait bien être un agent du courrier livrant des lettres. Derrière toute cette pomme rouge massive se trouve une belle maison, complétée par des pots de fleurs à lentrée.

Une de nos images préférées de la collection, ces myrtilles ont lair mûres pour éclater, mais aussi parfaites pour former une sorte de village suspendu, relié par des passerelles et faisant des maisons rondes à leurs habitants. Cela ressemble à une existence paisible, même si le risque de chute est omniprésent.

Nous aimons vraiment la façon dont ces portes et fenêtres semblent avoir été taillées dans la chair des tomates, bien que le destin imminent du petit hameau soit un peu pénible. Pourtant, le petit scénario présenté par cette chenille défendant sa maison est une douce caractéristique de la composition.

Écrit par Max Freeman-Mills.