27 images amusantes de personnages de dessins animés dans Photoshopped dans des peintures de la Renaissance

(Pocket-lint) - Nous adorons le travail de photoshoppers expérimentés, qui réinventent les photos ou insufflent une nouvelle vie aux œuvres dart classiques.

Nous avons découvert un brillant concours Photoshop à Design Crowd où des personnes talentueuses ont mélangé des dessins animés modernes et des œuvres dart classiques de la Renaissance.

Betty Boop dirige le peuple

Dans un montage beaucoup plus sombre, Betty Boop et Yosemite Sam sont ajoutés à la place de Lady Liberty menant le peuple pendant la révolution française de 1830. Nous imaginons que le créateur de Boop, Max Fleischer, ne la jamais imaginée grimper sur les corps des ennemis de la France.

Allez-y-Gadgeto Van Gogh!

Le grand Van Gogh a réalisé au fil des ans un certain nombre de peintures instantanément reconnaissables et bien connues. Celui sur lequel il était basé était un Portrait du Dr Gachet et est à la fois très apprécié et beaucoup discuté . Maintenant, il inclut à la place une vue de linspecteur Gadget, sous couverture et posant pour un portrait.

Le baiser

Le Baiser était un chef-dœuvre réalisé par Gustav Klimt pendant sa soi-disant «Période dor» - il montrait un couple sembrassant, leurs corps enlacés et enveloppés dans des robes dorées. The Photoshopped présente les personnages de Disneys Aerial, Sebastian et Flounder. Tout le monde est heureux du jeune amour.

La cration de Bugs

Nous ne savons pas si celui-ci est un blasphème, mais nous espérons que Dieu et le maître Michel-Ange verront lhumour de celui-ci. Ce Photoshopper a transformé la création dAdam en quelque chose de très différent, avec Dieu offrant apparemment à Bugs Bunny une ou deux carottes.

La mort de Wile E. Coyote

Cela pourrait être lun des photoshoppings les plus sombres de notre liste. Limage originale représente le meurtre du leader révolutionnaire français Jean-Paul Marat. Maintenant, nous voyons Wile E. Coyote dans la baignoire où il est mort. Sinistre? Oui. Intelligent et intéressant? Tout à fait.

Mona Lisa la princesse

Nous avons vu Mona Lisa dans certaines des autres galeries que nous avons créées sur la base des autres concours sur Design Crowd. Elle a été réinventée à la fois comme un chat et un singe , mais semble encore plus impressionnante en tant que princesse Disney capturée sur toile.

Le flirt

Le Flirt était une peinture originale dEugène de Blaas. Dans la peinture originale, un homme semble faire des mouvements sur une dame qui se détend sur un banc. Limage photoshopée donne limpression quil admire simplement loiseau de Blanche-Neige.

Le dernier souper

Une modification hilarante et simple à limage de The Last Supper voit Homer Simpson assis maladroitement à côté de Jésus-Christ. Peut-être se demande-t-il qui a trahi le fils du Seigneur.

Bender et les joueurs de cartes

Lartiste français Paul Cézanne a peint quelques images dhommes jouant aux cartes. Cest certainement notre préféré. Futuramas Bender est toujours heureux daider les idiots à perdre leur argent.

Guitariste dAladdin

Le vieux guitariste de Pablo Picasso a été peint à lorigine en 1903 à une époque où lartiste ressentait le chagrin de la perte dun ami proche par suicide. Il a peint cette image comme un clin dœil aux opprimés, aux pauvres, aux malades et aux moins fortunés.

Quelques décennies plus tard, JeremyC a réinventé cette œuvre dart emblématique avec le génie dAladdin de Disney. Il regarde probablement cela parce quil ne peut pas exaucer ses vœux.

Les joueurs de cartes

Vers 1894, lartiste français Paul Cézanne peint une peinture à lhuile de style post-impressionniste "Les joueurs de cartes". On pense que cette peinture vaut jusquà 300 millions de dollars.

Et sil lavait peint avec Bugs Bunny et Elmer Fudd à la place? Cela vaudrait-il mieux?

Chiens de dessin anim jouant au poker

Les chiens classiques qui jouent au poker ont été brillamment améliorés avec lajout de Brian Griffin de Family Guy. Il nen a pas lair trop content. Peut-être que la conversation nest pas assez scintillante?

gothique americain

Lune des peintures à lhuile les plus célèbres de lère moderne américaine a maintenant été transformée avec lajout de deux des personnages de dessins animés les plus connus.

Nous aimons lattention portée aux détails dans celui-ci, il y a même des personnages supplémentaires dans les fenêtres de la maison en arrière-plan. Probablement une partie du mystère que Scooby et Shaggy sont censés enquêter.

La naissance de Vnus

"La naissance de Vénus" de Sandro Botticelli remonte à 1484 et on dit quelle montre la déesse Vénus arrivant sur le rivage après sa naissance. Une image magnifique, frappante et de style classique.

Maintenant, il a été mis à jour avec un Squidward Tentacles plutôt suffisant, cest certainement très différent.

Razmoket avec des ailes

Vous vous souvenez des Razmoket? Phil et Lil, les petits qui aiment samuser. Imaginez-les maintenant comme de petits chérubins.

Une vision très différente de celle des Cherubs From the Sixtine Madonna de Raphael Putti.

Un portrait de Rick Castiglione

Cette peinture classique de Raphaël montrait à lorigine Baldassare Castiglione, le comte de Casatico, qui était également un courtisan italien, un diplomate, un soldat et un auteur éminent. Rick Sanchez, quant à lui, est un scientifique ivre aux yeux fous avec des idées dingues et une vie encore plus folle. Il a lair beaucoup plus important et intéressant dans ses robes et vêtements fins.

Les dames en attente

"Las Meninas" (également connu sous le nom de Les Dames en attente) a été peint en 1656 pendant lâge dor espagnol - une période où les arts et la littérature étaient florissants. Cette peinture particulière est considérée comme lune des peintures les plus importantes de lhistoire de lart occidental et aussi lune des images les plus analysées de tous les temps. Cest une peinture complexe et énigmatique qui intrigue, surtout pour les historiens. Lajout de Cendrillon est également intelligent car il ne servirait quà faire parler davantage les gens.

La Vierge Conestabile et Bourriquet

La peinture originale de The Conestabile Madonna est une peinture petite mais emblématique et immédiatement reconnaissable de lartiste italien de la Renaissance Raphael. Lajout de AA Milnes Eeyore constitue une mise à jour amusante de limage classique. Nous approuvons leffort déployé par Photoshopper - lajout de textures pour adapter Eeyore à lœuvre originale. Maintenant, Madonna a lair dallaiter un petit âne en lisant un livre.

Flintstones sur la route

Et si les personnages de dessins animés de lâge de pierre préférés de tous vivaient à une époque plus moderne. Faisant un voyage sur la route dans leur voiture archaïque à pied, ils sont apparemment pris dans un portrait au volant capturé sur une toile. Celui-ci nous a chatouillé.

Voler travers une nuit toile

Le travail de Vincent van Gogh est un favori solide pour lédition dans ces concours Photoshop. Celui-ci est une combinaison vraiment simple et pourtant brillante, avec la vue de Peter Pan et de sa compagnie volant à travers The Starry Night. Cest en fait convaincant compte tenu du thème magique fantaisiste des petits enfants qui prennent leur envol.

Jeune princesse avec un bouquet doiseaux

La peinture originale de 1760 de François Boucher est originaire de France et montre une jeune femme avec un certain nombre de roses.

Maintenant, il a été repensé avec une ambiance Blanche-Neige avec des oiseaux mignons à la place des roses.

Tarzan dans le rle de Jean-Baptiste (Louvre)

Gian Giacomo Caprotti da Oreno, mieux connu sous le nom de Salaì, était lun des élèves et amis personnels de Léonard de Vinci. Il a été peint, comme on le voit ici , posant avec un sourire semblable à Mona Lisa. Plus tard, limage a été rappelée par un artiste Photoshop avec la ressemblance de Tarzan de Disney.

La Charite avec Calvin & Hobbes

William-Adolphe Bouguereau a peint limage originale de La Charite en 1878 montrant une jeune femme allaitant plusieurs enfants. Cette image est devenue lune des images de Bouguereau les plus chères jamais vendues lorsquelle a rapporté 3,6 millions de dollars aux enchères.

We be Bouguereau naurait jamais imaginé que Calvin & Hobbes ferait une apparition sur son art à lavenir.

Portrait dune femme et dune bte

Vers 1506, le peintre italien Raphael a créé une image dune femme assise avec une licorne . une créature qui était considérée comme un symbole de chasteté dans la romance médiévale. Cétait intéressant plus tard peint par un autre artiste avec une roue de Catherine et un manteau.

Cela a ensuite été repensé avec Belle et la Bête dans le concours Design Crowd.

Jessica Rabbit comme Mona Lisa

Nous parions que vous navez jamais vu Mona Lisa sous un jour aussi impertinent. Cette réimpression de la peinture classique voit Lisa del Giocondo remplacée par Jessica Rabbit.

The Rock of Doom avec Betty Boop

La peinture originale "Le Rocher du Destin" a montré Persée découvrant Andromède enchaînée à un rocher où elle doit être sacrifiée à un serpent de mer en raison de la colère de Poséidon.

Ici, Betty Boop est vue à sa place, embarrassée par sa situation difficile et espérant être libérée.

Le gothique Flintstones

American Gothic est à nouveau repensé avec un autre couple de dessins animés. Cette fois, Wilma et Fred Flintstone sont vus à la place de la paire dorigine.

Écrit par Adrian Willings.