Hier et aujourdhui: une vision de célébrités qui traînent avec leur jeune moi

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une tendance assez récente a été pour les gens de relever le défi de la décennie - publier des images deux-mêmes il y a des années par rapport à maintenant, pour montrer à quel point ou à quel point ils ont changé au fil des ans.

Un maître de Photoshop a cependant relevé le défi dans une direction différente. Ard Gelinck a commencé à publier des images de célébrités et de visages bien connus sur Instagram aux côtés dimages de leur ancien moi.

Dans certains cas, des décennies se sont écoulées depuis les photos originales, les comparaisons sont quelque chose de vraiment spécial. Voyagez avec nous à travers lhistoire en vous présentant une sélection de nos favoris.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Ard Gelinck (@ardgelinck)

À temps pour linauguration du président américain Biden, Ard a créé ce brillant Photoshopping montrant un jeune Joe Biden de 1967 photographié aux côtés de son aîné. On se demande si le jeune Joe avait une idée de ses perspectives davenir. Nous aimons que son sourire nait pas changé avec le temps.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Ard Gelinck (@ardgelinck)

Brad Pitt est lun de ces acteurs qui non seulement semble à peine vieillir, mais qui saméliore dannée en année. Ici, nous le voyons poser avec son moi beaucoup plus jeune, la différence notable étant une ambiance très 80s dans la photo originale.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Ard Gelinck (@ardgelinck)

Nous apprécions vraiment ces images où Ard na pas seulement photoshoppé des images récentes, mais a pris le sujet comme un enfant et a mis en place une comparaison des décennies plus tard. Le comédien Chris Rock avait certainement lair dêtre amusant, même enfant.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Ard Gelinck (@ardgelinck)

Nous admettrons avec plaisir que nous avons eu le béguin pour Gillian Anderson à lépoque où elle jouait Dana Skull dans The X-Files. Maintenant, elle est dans des comédies comme Sex Education, les choses ont beaucoup changé pour lactrice mais elle est tout aussi géniale. En fait, cette image pourrait bien être la preuve que ce ne sont pas seulement les hommes qui saméliorent avec lâge.

De nombreuses années se sont écoulées depuis que Macaulay Culkin a joué le rôle de Kevin McCallister dans Home Alone, mais il a toujours le même regard malicieux. Nous nous demandons quel conseil un Macaulay adulte donnerait à son jeune moi.

Nous avons été profondément déçus lorsque The Good Place a pris fin mais cela nous réchauffe le cœur de voir Ted Danson à lécran sous quelque forme que ce soit et honnêtement, cette image de lui mélangée à une ancienne de Cheers est également fantastique.

Bill Murray fait un retour au rôle de Peter Venkman dans Ghostbusters Afterlife et nous sommes excités. Lhomme, le mythe, la légende sont les préférés de tout le monde, en particulier les internets . Cette image de lui côte à côte avec lui-même sétend sur des décennies et cest presque aussi fantastique que lui.

Récemment appelé «à couper le souffle», Keanu Reeves est une autre belle légende dacteur qui est entourée de mythes et de légendes urbaines. Nous savons quil est sur le point de revenir à lécran pour le nouveau film Bill & Ted, un autre film Matrix et, bien sûr, plus de John Wick. Ici, nous voyons un Keanu vieillissant, mais non moins joyeux, côte à côte avec son jeune moi.

Cette comparaison de temps en temps montre que Pierce Brosnan est un autre de ces hommes à la beauté frustrante qui saméliore avec lâge. Quel regard. On peut dire que lun des meilleurs acteurs de Bond la toujours.

Al Pacino a joué de nombreux personnages différents au fil des ans, mais si nous disons les mots "dis bonjour à mon petit ami", alors un, en particulier, vient à lesprit. Plusieurs décennies se sont écoulées depuis son apparition dans Scarface mais Al Pacino est toujours un favori régulier sur grand écran. Al Pacino est apparu dans au moins 60 films, ce qui est tout un exploit.

Ancien M. Olympia, Conan le Barbare, Terminator et gouverneur de Californie. Arnold Schwarzenegger a de nombreuses réalisations à son actif. Maintenant, il est vu dans toute sa gloire, à la fois alors et sait grâce aux talents dArd Gelinck.

Cest toujours un plaisir de voir Harrison Ford faire son truc et sans aucun doute la plupart des gens se souviennent de lui pour avoir joué à Han Solo. Les récentes sorties dans la franchise nous permettent de voir de temps en temps des visions non seulement de lacteur, mais également de lui en mode Star Wars .

Cest un sujet de nombreux débats sur Internet, mais dans notre esprit, Sean Connery est le meilleur Bond. Cest aussi un acteur incroyable et un beau diable. Ce photoshopping de lui debout à côté de son jeune moi ne fait que montrer comment il ne fait que saméliorer avec lâge.

Nous sommes de grands fans de Michael J. Fox et encore plus de Back to the Future - quel geek qui se respecte nest pas? Donc, cette image de M. Fox avec Marty McFly est vraiment une chose de beauté.

Il savère que la légende du football Christiano Ronaldo a toujours eu un sourire effronté. On a parié quand il était si jeune, même sil na jamais rêvé de ce que lavenir lui réservait.

Un Tom Cruise plus âgé, mais toujours pimpant, est vu ici à côté de son jeune moi. De nombreuses années ont passé, mais Cruise peut bien être la preuve que certains hommes saméliorent avec lâge.

La chanteuse et compositrice anglaise Amy Winehouse est peut-être décédée tragiquement au début de 2011, mais elle vit ici avec deux belles visions de son passé sur une photo brillamment conçue.

Le brillant Robert De Niro étreint son jeune moi. Un retour à une époque où il avait une chevelure beaucoup plus impressionnante. On se demande de quoi ces deux versions de lui parleraient si elles pouvaient vraiment se rencontrer comme ça.

Un autre auteur-compositeur-interprète britannique disparu, mais pas oublié. Cette photo est un brillant hommage au chanteur principal de Queen qui a également été récemment rendu hommage dans Bohemian Rhapsody, le superbe biographique commençant Rami Malek.

Richard Gere a commencé à jouer dans les années 1970, il a parcouru un long chemin depuis. Il a même été considéré comme un sex-symbol à quelques reprises au fil des décennies. Grâce à Ard Gelinck, nous pouvons maintenant le voir comme jamais auparavant. Il y a probablement au moins vingt ans ou plus entre ces photos, mais elles ont été retouchées ensemble de manière convaincante.

Nous ne savons pas quel est le secret de Tom Selleck, mais cette photo côte à côte de lui semble montrer que sa moustache saméliore avec lâge. Il est indéniable quil est magnifique et ce brillant Photoshopping est une œuvre dart merveilleuse quil adorerait sûrement.

Clint Eastwood a peut-être 90 ans, mais il est toujours dans le jeu dacteur et va aussi fort. Il a commencé à jouer dans les années 1950 et est ensuite passé à la réalisation et à la production, créant une filmographie assez brillante au fil des décennies. Cette image étonnante Photoshopped montre un Clint Eastwood patiné mais pas cassé avec son jeune moi posant joyeusement et grincheusement pour la caméra.

Cirer, cirer. Des années, des années. Une vision brillante "hier et aujourdhui" de la légende du théâtre Ralph Macchio, surtout connu pour son rôle dans The Karate Kid. Cela ressemble plus à une photo dun fier père et de son fils, mais nous adorons la façon dont la version plus jeune semble regarder au loin, se demandant peut-être ce qui lattend dans son avenir.

The Fresh Prince le lance avec une version adulte adaptée et démarrée de lui-même. Nous apprécions vraiment les petites touches de ce photoshopping - comme la toile de fond qui donne limpression quils sont tous les deux à la même séance photo.

Un cliché classique de Julia Roberts lors de son rôle dans Pretty Woman. De manière hilarante, la photo originale montrait Julia Roberts embrassant sa co-star Richard Gere, mais elle embrasse maintenant une version plus ancienne delle-même grâce à la puissance de Photoshop.

Henry Winkler est peut-être mieux connu sous le nom de Fonzie de la sitcom Happy Days des années 1970, mais son sourire est tout aussi génial aujourdhui quil létait il y a toutes ces décennies. Cest un chappy heureux, qui a toujours des côtelettes dacteur aussi - nous lavons aimé dans "Barry" de HBO en 2018.

La star du héros daction et légende du théâtre Mel Gibson est un autre ajout à cette liste dhommes brillamment beaux qui viennent de saméliorer avec lâge. Nous aimons également les résultats heureux de ce photoshopping. Ce nest peut-être pas aussi convaincant que les autres, mais il est difficile de voir au-delà du regard perçant de toute façon.

Ils disent que vous ne devriez jamais monter dans un avion, un bateau ou un vaisseau spatial avec cet homme car il ne fait pas un excellent compagnon de voyage. Il fait cependant un acteur incroyable. Il fait également une autre superbe photo "hier et aujourdhui".

Ce Photoshopping semble parfaitement chronométré compte tenu de la renaissance de lamour pour Rocky et de son redémarrage avec le film spin-off Creed. Sylvester Stallone continue également de lancer de grands coups de poing.

Nous avons toujours eu un faible pour Michael J. Fox. Il na pas eu une vie facile grâce à sa bataille contre la maladie de Parkinson, mais il ne la pas laissé lempêcher de faire de grandes choses. Ce Photoshopping nest pas aussi fantastique que lhomme, mais certainement un bon hommage à lui.

Une vision tout à fait agréable dun jeune Harry Potter (alias Daniel Radcliffe) avec son moi plus âgé et plus mondain. Nous apprécions énormément ce Photoshopping et la façon dont il est présenté avec le jeune Radcliffe assis plus grand au-dessus de son aîné.

Cest une photo dhier et daujourdhui qui se démarque vraiment des autres. Dune manière ou dune autre, le jeune George Clooney ne ressemble presque même pas au même homme.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Ard Gelinck (@ardgelinck)

Ok, donc celui-ci nest techniquement pas une célébrité avec une version plus jeune deux-mêmes, mais il mérite toujours dêtre sur la liste car il montre le dernier acteur de Bond avec lun des acteurs les plus connus de notre époque. Sean Connery, malheureusement, est décédé en 2020, mais cette image lui est un brillant hommage et une vue magnifique sur deux superbes obligations.

Ce nest quun avant-goût des œuvres étonnantes d Ard Gelinck , assurez-vous de vous arrêter sur sa page et de le suivre pour en savoir plus à lavenir.

Écrit par Adrian Willings.