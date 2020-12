102 des pires erreurs Photoshop de tous les temps, vous nen croirez pas vos yeux

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La technologie peut être une chose merveilleuse et glorieuse. Il peut également être totalement et totalement mal utilisé, surtout lorsquil est entre les mains de bouffons.

Adobe Photoshop est un excellent exemple doutil qui peut rendre les photos et les images spectaculaires, mais aussi créer les moments les plus bizarres et, avouons-le, les plus amusants sils sont utilisés de manière incorrecte.

Nous avons compilé quelques-uns des pires exemples de «photoshopping» trouvés sur Internet - du franchement hilarant à la manipulation légèrement dérangeante du corps humain.

Il y a des images horribles de célébrités et des cas où les entreprises ont inexplicablement changé la réalité pour des moyens néfastes. Jetez un œil à la vaste collection et délectez-vous de lidiotie des photoshoppers qui, franchement, navaient aucune idée de ce quils faisaient.

Il ny a pas de meilleur cock-up moderne quun cock-up Photoshop.

Doigts trangement longs

Nous savons que le X-23 a des griffes de style Wolverine dans Logan, mais nous navons pas réalisé que ses doigts étaient également très longs. Cette image officielle de laffiche prétend le contraire.

Cest faux davion

Souhaitez-vous monter dans un avion avec une roue avant manquante? Nous ne sommes pas sûrs que nous le ferions. Latterrissage serait certainement difficile.

Deux pieds droits

Cinquième harmonie. Deux pieds droits. Dit Nuff. Cest lune des erreurs classiques de Photoshop où vous devez regarder de près pour le voir, mais lorsque vous le faites, cela ne déçoit pas.

Une mre admirer

«Quand je serai grande, je veux être aussi incroyablement grande que toi maman! Nous imaginons que ce jeune garçon se fatigue beaucoup au cou en levant les yeux pour parler à sa maman.

Habitants de la tente

On applaudit à lapparition dun drone dans ce cliché publié par W Magazine, mais apparemment, Gigi Hadid et Kendall Jenner sont nées sans genoux. Il y a aussi une main désincarnée flottant hors de la tente et tapotant lune delles sur lépaule

Librez le mamelon

Chrissy Tiegan, le mannequin photographié ici, a tweeté en réponse: "Je nai pas de tétons. Je les dessine avec des sharpies chaque matin et parfois joublie

Un photoshopping au salon des armes feu

Vous soulevez même, mon frère? Ce type le fait clairement. Mais seulement le bras gauche. Jamais la bonne. Jamais.

Jambe paresseuse

Les chaises longues ne supportent que les modèles à une jambe. Cest assez impressionnant de pouvoir éditer une photo et de donner à quelquun qui est clairement détendu un air extrêmement mal à laise.

Les angles sont tous faux

Le manche de cette guitare semble disparaître à travers un désordre de cheveux dune manière quil naurait pas pu faire. Un autre miracle de Photoshop.

Visages de la famille

Il ny a certainement rien de mal avec les familles multiculturelles. Faire des photos de visages nest cependant pas la meilleure façon de les montrer. Le visage de papa est également modifié de manière effrayante, léclairage est tout faux.

LeBron en lvitation

Le basketteur professionnel LeBron James nest apparemment pas seulement incroyablement grand et incroyable dans le sport quil a choisi, mais il est également capable de faire des tours de lévitation. Ou du moins apparaître sur les photos sans montrer ses jambes.

Les contraires sattirent?

Ils disent que les couples se ressemblent souvent, mais cest ridicule. Peut-être quils nont pas pu trouver une femme à présenter sur la photo, alors demandez-vous simplement au modèle masculin de mettre une perruque? Nous ne savons pas ce qui sest passé, mais nous adorons ça.

Une prise de vue multi-angle?

Un examen attentif de cette photo montre apparemment quelquun allongé dans le champ de maïs sous lathlète. Nous supposons quils essayaient de prendre des photos sous plusieurs angles, mais le résultat est beaucoup plus effrayant.

Une coupe intressante

La coupe du pantalon de cette femme est désactivée. Cela na certainement pas lair très confortable.

Papa est hors de limage

Une photo assez triste dun selfie familial où papa a été retiré de la photo. Une main velue reste comme preuve de son existence.

Un coup de saut magique

Ce basketteur a apparemment un saut si puissant quil a déformé la réalité. Un joueur sassoit avec désinvolture à regarder laction depuis un siège à proximité et est tellement impressionné quil a perdu la tête.

Une main pour clbrer

Pour une raison quelconque, léditeur de cette photo a décidé que seuls deux footballeurs étaient nécessaires et un a été retiré. La main supplémentaire, comme dhabitude, est un signe révélateur de lerreur.

Joueurs transparents

Imaginez si vous pouviez rendre vos joueurs invisibles pendant une partie. Ils auraient sûrement le dessus.

Ajout post-tournage

Nous supposons quils nont pas pu trouver de bébé dans le porte-bébé lorsque la séance photo originale pour cette housse de porte-bébé a eu lieu. Peut-être pensaient-ils quil serait plus facile den faire un par la suite plutôt que de sinquiéter des tracas dessayer de faire en sorte quun bébé reste immobile.

Qui manque?

On a le sentiment que quelquun a été retranché à la hâte de cette photo. La brume rouge dévorante qui ronge leurs jambes est le premier indice. Le second est la main supplémentaire inexplicable en haut à droite.

Est-ce un jumeau double?

Est-ce un jumeau double ou un pépin dans la matrice? Vous pourriez être pardonné de penser que ce petit était un vrai jumeau porté dans un sac à dos, jusquà ce que vous voyiez que Brad Pitt a également une jambe supplémentaire.

Lheure des clins

Quand elle était plus jeune, Miley Cyrus était apparemment très douée pour faire des câlins. Merci en partie à ses bras supplémentaires.

Dlices plusieurs doigts

Nous espérons quil sagit dun problème Photoshop et non dune croissance supplémentaire des doigts. Cest certainement lune de ces photos où une fois que vous la voyez, vous ne pouvez pas la voir. Nous ne pouvons pas arrêter de chercher.

Apparition fantomatique?

À première vue, il est difficile de voir ce qui ne va pas avec cette photo, jusquà ce que vous remarquiez que la dame manque apparemment son bras ou peut-être quelle est un fantôme?

Haut sept

Celui-ci comporte plusieurs erreurs. Cest la marchandise du film qui ne cesse de donner. Une main avec sept doigts, des mains supplémentaires là où il ne devrait pas y en avoir et des appendices effrayants aussi. Cest une véritable œuvre dart.

Un conte de fes de demoiselles

Il semble que même les contes romantiques ont des délices cachés. Cette princesse a beaucoup plus pour elle que son apparence, un membre supplémentaire sera sûrement utile. Pas classiquement beau, mais pas ennuyeux non plus.

Une nouvelle coiffure frache

Il est indéniable que lédition des cheveux est difficile. Ce designer semble avoir abandonné à mi-chemin et laissé un terrible gâchis.

Un coup de main pour Phelps

Michael Phelps, lolympien le plus décoré de tous les temps, sest une fois demandé sil utilisait des médicaments améliorant la performance pour remporter ses 28 médailles olympiques. Personne na jamais demandé sil avait une main supplémentaire pour gagner. Cette photo révèle-t-elle une nouvelle vérité sur ses prouesses en natation? Ou est-ce juste un autre dans une longue lignée de gaffes Photoshop?

Pas une aide la natation

Deux mains plus un bras égalent perplexe. De toute évidence, les couches de natation naideront pas à la flottabilité, donc quelquun doit être là pour saccrocher à la pince. Ce parent a apparemment des bras incroyablement flexibles.

Ne travaillez jamais avec des enfants ou des animaux

Le vieil adage dit: ne travaillez jamais avec des enfants ou des animaux. Il ne faudrait peut-être jamais travailler «sur» des enfants ou des animaux. Cette jeune femme a perdu près de la moitié de son corps lors du montage.

Doigts flexibles

Nous avons déjà vu beaucoup déchecs dans cette liste avec des personnes se tenant la main, mais que se passe-t-il avec ces doigts? Étrangement flexible au point dêtre effrayant.

Stick jambes

Vous avez entendu parler de pattes minces et de pattes aussi grandes que des troncs darbres, mais quen est-il détranges cure-dents tordus? Nous ne sommes pas sûrs que ces jambes soutiendraient le poids corporel de quiconque.

Los de la jambe est connect ...

Ces jambes continuent et sarrêtent court. Assez impressionnante, elle peut se tenir debout comme ça.

Angles inexplicables

Non seulement cette personne a réussi à serrer son corps dans une tenue moulante, mais elle se penche également à des angles inexplicables. Regarder celui-ci trop longtemps vous fera mal aux yeux et à la tête.

Cela semble inconfortable

Nous sommes conscients que les jeunes sont agiles et plus flexibles que nous, les plus âgés, mais cest tout simplement stupide. Sur quoi sappuie-t-il? Où est passée sa hanche? Plus de questions que de réponses.

Syndrome de lestomac plat

Les problèmes de nombril manquant semblent assez nombreux sur cette liste. Nous en voyons un nombre douloureux. Les images corporelles irréalistes abondent également.

Un coup de main pour Highlander

Highlander est assez réputé pour ses compétences avec une lame, mais apparemment, tenir son épée sans réellement enrouler ses doigts autour delle est un autre talent caché.

Raction allergique?

Ce qui se passe ici nest pas clair, mais cela semble certainement douloureux. Cette dame a probablement besoin de se présenter et de voir un professionnel de la santé durgence dès que possible.

Papa est toujours en train de charger

Cest comme quelque chose hors de lépoque de lInternet commuté où vous deviez attendre que limage complète se charge. Cette étrange photo de famille semble ne présenter quune fraction de papa.

Il est derrire moi, nest-ce pas?

Le casting de la comédie de 1984 "This Is Spinal Tap" apparaît dans cet échec de Photoshop où un membre supplémentaire de la distribution a apparemment été coupé de limage, mais veut toujours donner un coup de main.

Plutt hypocrite

Celui-ci prend vraiment le biscuit. Tout en attirant lattention sur Photoshop échoue à droite, cette image se trouve à gauche, oh là là.

Rflchissez cela

Cette carte SD traverse un peu une crise didentité et ne parvient pas à déterminer sa taille. 8 Go sur la carte mais pas dans le reflet.

pargnez une pense pour Beyonc

Il semble que même les riches et les célèbres ne sont pas à labri des désastres de lédition Photoshop qui a mal tourné. Ici, Beyoncé peut être vue avec trois bras, dont lun semble sortir de son dos.

Ne nous laisse pas te tenir en haleine

Il y a un dysfonctionnement de la garde-robe sur cette photo, mais le bon docteur ne semble pas y être mis en phase. Peut-être quil a une sorte de pantalon amical Timelord et les bretelles sont juste pour le spectacle?

Lillusion de la vitesse

Nous ne savons pas si cette image est censée donner limpression que la voiture est en mouvement ou peut-être que la voiture a ces roues en alliage qui tournent qui continuent de bouger pendant que vous êtes à larrêt?

Tous les doigts et pouces

Ce gars est tellement content de ses offres de vols secrètes quil a gagné une main supplémentaire. Et, plutôt remarquablement, je donnais un double pouce en lair tout en dormant. Impressionnant.

Problmes obscurs

Celui-ci prend un moment à repérer, mais si vous regardez de près, vous verrez que lombre nest pas tout à fait correcte. Parfois, ce sont les petites choses qui causent les plus gros problèmes.

Lhomme trois pieds

Combien de jambes faut-il pour laver un pied? Cette erreur de photoshopping ressemble à un truc de la lumière ou une question de perspective.

Une jambe sur

Sans jambes, au sens non traditionnel du mot. Veronica Kay, une surfeuse professionnelle, est représentée sur la couverture du magazine Stuff alors quelle chevauchait apparemment une planche et manquait une de ses jambes.

Roues manquantes

Cet avion de Turkish Airlines semble défier la gravité en nayant pas de roue avant porteuse. Nous ne savons pas pourquoi il a été supprimé, mais nous ne nous sentirions pas non plus en sécurité à lembarquement pour le décollage.

Lamour tient la main

Même les présidents ne sont pas à labri de la folie du Photoshopping. Cette image de Barack Obama et de sa femme Michelle semble les montrer se tenant la main en quittant Air Force One, mais elle a aussi une main de rechange.

Quelque chose laiss derrire

Cette retouche ressemble à lune de ces photos panoramiques qui a mal tourné. Un montage malheureux a transformé ce qui était censé être quelque chose de romantique en quelque chose dassez hideux.

Cration de foule

On se demande ce qui se passait sur cette photo qui nécessitait ce genre de retouche. Ces gars et ces dames ont été ajoutés à plusieurs reprises - peut-être dans le but de faire paraître la foule plus grande quelle ne létait réellement?

Pas comment vendre un t-shirt

Il suffit de placer la marque là-bas, personne ne le remarquera. Nous avons vu des efforts de retouche photo assez lents dans cette liste jusquà présent, mais celui-ci est tout simplement terrible.

Une erreur colore

Nous ne savons pas pourquoi, mais les mémoires de ce modèle semblent avoir été éclaboussés dans Microsoft Paint. Ce nest certainement pas lun des travaux les plus professionnels que nous ayons vus.

Espace de tte

Ce pauvre designer a dû trouver un moyen de presser une grande quantité de copie dans un petit espace. Nous imaginons quils ont juste été frustrés, ont abandonné et ont juste étiré la tête du modèle pour faire plus de place.

Un pied dans le pass

Qui nétait pas censé être sur cette photo? Leurs jambes ont réussi. Si nous ne savions pas que celui-ci était le résultat dun photoshopping de mauvaise qualité, nous pourrions lajouter à notre liste des meilleures photos de fantômes de lhistoire.

Eh bien, cest pratique

Beau concepteur de travail de récolte. Jai juste oublié la main de lautre personne, nest-ce pas? En toute honnêteté, il serait probablement assez difficile de modifier les doigts supplémentaires, mais nous pensons que cest plus probablement une erreur.

Deux boutons

Cette pauvre femme. Comme si ce nétait pas assez grave davoir des doigts qui sortaient de ses cuisses, elle est apparemment aussi la fière propriétaire de deux nombril.

Le souci du dtail est tout

Même les grandes entreprises peuvent se tromper. Un site Web américain de Microsoft a publié une image joyeuse des types dentreprises américaines pour une campagne informatique, mais lorsque la branche polonaise de lentreprise la dirigée, ils ont maladroitement remplacé la tête mais pas la main du collègue noir. Aïe pour de nombreuses raisons.

Agitez vos mains en lair

On pourrait penser que modifier une silhouette serait plus facile que certaines des autres photos de cette liste, mais cest quand même un désordre terrible. De toute évidence, non seulement le gagnant dAmerican Idol obtient un contrat denregistrement, mais sa main gauche se fait claquer à plusieurs reprises à une porte.

Quelque chose dans leau

Cétait dans le magazine américain Maxim. Et ils demandent aux gens de payer pour cela. Vraiment. Nous avons tellement de questions sur cette photo, il vaut probablement mieux ne pas savoir ce qui se passe. Lignorance est le bonheur après tout.

Un demi-barbecue

Nous nous demandons si avoir un demi-barbecue et un gril signifie que les hamburgers ne représentent que la moitié des calories.

La mode de la saison prochaine

La dernière mode de sac à main est de simplement transporter une poignée, vous ne savez pas? Nous pouvons au moins comprendre ce qui se passait ici. Les créateurs ne voulaient pas détourner lattention de lobjectif principal de la photo - la robe. Ils ont photographié le sac à main pour garder les choses simples et agréables. Un simple recadrage aurait sûrement été plus facile?

Le chteau gonflable qui dfie la physique

Non seulement ce centre de jeu gonflable amusera vos enfants, mais il les aidera également à léviter.

Surtout sans bras

Il sagit soit dune photo avant et après dune femme qui sest remise dun horrible accident, soit dune puissante calamité Photoshop. Un examen attentif montre une ombre restante là où se trouvaient ses mains, probablement causée par le créateur essayant de faire de la place pour le produit.

Dans la mauvaise direction

Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir que le guidon de ce type est entièrement tourné dans le mauvais sens. Faire du vélo sans aucune main est une affaire assez dangereuse, mais cela ne peut que mal finir. Dans limage suivante, il est vu senvoler dans locéan.

Perte de poids drastique

Nous avons entendu parler de modes de régime assez folles au cours des dernières années, mais celui-ci prend vraiment le gâteau - ou la jambe? Nous devons admettre quun membre manquant vous rendrait beaucoup plus léger. Mesure assez drastique cependant.

Un coup de main

Lorsque vous remarquez la main mystérieuse, vous pouvez presque pardonner à celle-ci dêtre assez impressionnante. Le propriétaire de la main désincarnée est par ailleurs introuvable.

Enfant vampire

Un autre pauvre enfant sest transformé en une terrible bête démoniaque. Nous avons vu des photos denfants assez hideuses au fil des ans, mais celle-ci mord vraiment.

La tente Tardis

"Papa, il semble que nous ayons construit la tente au-dessus dun évier!"

La fausse monnaie

Vous pouvez pardonner lorthographe incorrecte de «cent» lorsque vous avez inventé un chèque qui ne projette pas dombre. Nous aimons aussi le reflet dans la voiture. Imaginez la séance photo originale - "tenez-vous simplement les bras larges et nous allons Photoshop lenregistrement plus tard".

Le sexe vend

Nous savons tous que le sexe se vend. Peut-être que ce designer a juste pensé que lajout dun décolleté et dun maquillage supplémentaire à ce modèle serait suffisant pour aider à vendre des guitares?

Tuer

Si vous souhaitez vendre une perruque, assurez-vous que lattention est attirée sur la perruque, pas sur la peau et la main bancales.

Onze jambes

Nous nous demandons si cest aussi inconfortable quil en a lair. Nous ne pouvons même pas dire quelle jambe est censée être là en premier lieu.

Miroirs sans rflexion

Comme nous lavons toujours soupçonné, Kim et Kanye sont en fait des vampires. Maintenant, nous avons enfin la preuve. Ou peut-être que ce ne sont que de nouveaux miroirs qui ne montrent pas réellement le reflet des gens.

Un petit monstre

Attention, ces couches transformeront votre enfant en monstre. Nous savons que les enfants peuvent parfois être de petites terreurs. Celui-ci est particulièrement effrayant.

Cou de girafe

Ce ne sont pas seulement les jambes qui bénéficient du traitement dallongement. Les cous sont également apparemment ouverts à lextension. Au moins, elle peut maintenant manger des feuilles de hautes branches.

Main de griffe

Il ny a rien de plus sexy que davoir une griffe. Euh. Nous ne savons pas vraiment comment cela sest passé ou ce qui se passait dans lesprit du designer. Peut-être espéraient-ils que votre œil serait distrait par dautres choses.

Cela tire les choses

Un autre cas de longues jambes inutiles. Des tibias ridiculement longs et des talons hauts qui feraient hurler vos chevilles dagonie. Nous ne pouvons quespérer que ce soit une erreur Photoshop plutôt quune horrible déformation.

Griffes de homard

Vous êtes censé faire cuire le homard, pas le transformer en un. Ce Photoshopping a fait quelque chose de terrifiant aux mitaines de cette pauvre femme.

Bosses et bosses

Il y a toutes sortes de choses avec le torse de ce modèle Victorias Secret que nous ne savons pas par où commencer.

Entrer dans lesprit de Nol

Qui a oublié les chapeaux du Père Noël? Pas de soucis, nous pouvons simplement les Photoshop par la suite. Pourquoi sembêter sur des accessoires alors que vous pouvez simplement éditer les photos par la suite?

Joints flexibles

"Maintenant, si nous disloquons simplement votre pouce, cela fera une meilleure image." Il est peut-être plausible que cette femme soit à double articulation ou incroyablement flexible, mais nous pensons quil y a plus à cela.

Quelque chose manque

Nous avons entendu parler de gens qui veulent un ventre plus plat, mais cest vraiment plutôt ridicule. Cette femme a perdu tout son nombril grâce au travail de Photoshopper.

conomiser de largent sur des sances photo coteuses

Pourquoi avons-nous besoin de deux clichés séparés? Claquons juste un masque pour les yeux sur le premier. Travail accompli. Cette catastrophe du Photoshopping est un cas clair de réduction des coûts pour économiser de largent.

Jambes qui vont encore et encore

Nous avons entendu dire que les mannequins doivent avoir de longues jambes, mais cest juste idiot. Cest déjà assez difficile pour les jeunes filles qui essaient de respecter des normes dimage corporelle irréalistes, comment sont-elles censées avoir des jambes comme ça?

Absolument sans jambes

À première vue, ce requin sest déjà enfui avec les jambes de cette dame. Elle ne semble pas en phase cependant, ce qui est impressionnant.

Une question de perspective

Cest un photoshopping vraiment spécial où la perspective a été terriblement faussée ou il y a quelque chose dhorriblement mal dans le monde.

Lapprenti

Propritaires de chiens fantomatiques

Ces deux propriétaires de chiens semblent avoir flotté dans les escaliers en portant leur chien. Quelques modifications fantasmagoriques juste là.

Les portraits de famille ont mal tourn

Si vous avez payé un photographe professionnel pour prendre quelques clichés de votre famille, vous vous attendez à des résultats assez impressionnants. Cette famille a eu plus que ce quelle avait négocié. Les images sont devenues virales assez rapidement et la famille a également réussi à trouver de lhumour dans lensemble .

Manipuler la vrit

Parfois, Photoshop est utilisé pour des efforts plus néfastes, comme la manipulation de la vérité dune situation. Ils disent que vous ne devriez pas croire tout ce que vous lisez. Vous ne devriez pas non plus croire tout ce que vous voyez.

Swordplay

Nous ne sommes pas des experts en combat à lépée, mais nous sommes à peu près sûrs que vous nen tenez pas un comme celui-ci si vous voulez garder vos mains en parfait état de combat.

Homme barbu

Lune des meilleures (pires) publicités photoshopées pour un t-shirt que vous êtes susceptible de voir. Le point culminant est que lhomme sur la photo na même pas de barbe.

Joueur?

Il y a tellement de problèmes avec cette image quil est difficile de savoir par où commencer. Les contrôleurs de la télévision sont énormes pour commencer, puis son coude fait des choses étranges et merveilleuses et où est-elle même censée regarder? Cela fait mal aux yeux de regarder celui-ci.

Image miroir

Comme quelque chose dun film dhorreur, le reflet de cette petite fille est terrifiant.

Un coup de main

Il est vraiment important de surveiller les enfants pendant quils sont dans le bain. Quelquun a oublié cela lors de la création de cette image et a essayé de la rectifier en collant un bras après. Ils ont cependant oublié le reste du corps.

Un atterrissage humide

De toute évidence, cette modification visait à montrer les points de vue et les plaisirs potentiels que NYC a à offrir, mais à cette hauteur, la réalité serait très différente. Essentiellement, cet avion atterrit dans la rivière Hudson.

Souffler des bulles

Nous vivons désormais dans un monde où les masques faciaux sont la norme et tout le monde sy adapte. Nous pensons cependant que cette publicité pourrait être un peu trompeuse - bonne chance pour faire des bulles à travers un masque en plastique.

Habill pour impressionner

Nous ne savons pas ce qui se passe avec cette publicité, à moins que M&S ne tente dinclure les personnes handicapées dans sa publicité.

Écrit par Rik Henderson et Adrian Willings.