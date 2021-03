Deezer HiFi est maintenant disponible pour les familles - connu sous le nom de Deezer Family HiFi

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Deezer a annoncé que vous pouvez désormais obtenir son niveau HiFi dans le cadre de son forfait Famille. Vous pouvez obtenir des flux de meilleure qualité pour 5 $ ou 5 £ supplémentaires par mois, ce qui équivaut à ce que vous paieriez pour un compte HiFi plutôt quun compte Premium standard.

Deezer Family HiFi est maintenant disponible pour les comptes existants et sera disponible à une date ultérieure pour les nouvelles inscriptions, indique que les comptes de la famille Deezer peuvent avoir jusquà six profils dutilisateurs individuels et quil existe également des contrôles parentaux pour restreindre laccès des enfants.

Il a été récemment annoncé que vous pouvez désormais bénéficier de trois mois gratuits de Deezer lorsque vous vous abonnez à Deezer Premium, HiFi ou Family. Après les trois mois, les abonnements continuent à 9,99 $ / 9,99 £ ou 14,99 $ / 14,99 £ par mois . En vous inscrivant à lun des plans de loffre, vous économiserez 45 £ sur un compte Famille ou HiFi ou 30 £ sur un compte Premium. De plus, Deezer dit que cette offre gratuite de 3 mois sera une offre permanente disponible pour les nouveaux utilisateurs.

Le niveau Deezer HiFi comprend des téléchargements de qualité FLAC, une salle HiFI dédiée avec un contenu de la plus haute qualité et un accès à lapplication 360 by Deezer qui vous permet dentendre des pistes dans Sony 360 Reality Audio.

Écrit par Dan Grabham.