(Pocket-lint) - TikTok a introduit un nouveau filtre, appelé TikTok Avatars, qui superpose des personnages animés de type Memoji sur votre visage. Ceux-ci essaient en fait d'imiter votre expression lorsque vous parlez et bougez. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette fonctionnalité, y compris comment y accéder et commencer à l'utiliser.

Annoncés le jeudi 9 juin 2022, les avatars TikTok ont une apparence et un fonctionnement très similaires à ceux de la fonctionnalité Memoji d'Apple. L'application mobile TikTok utilise la caméra de votre téléphone pour détecter votre visage, puis elle superpose un personnage animé qui copie vos mouvements. Vous pouvez enregistrer avec ce filtre virtuel, et il reflétera votre bouche, vos expressions, et plus encore.

Pour essayer le nouveau filtre TikTok Avatars, ouvrez la dernière version de l'application mobile TikTok et suivez ces étapes :

Appuyez sur le bouton + (enregistrer/télécharger) en bas au centre pour commencer à capturer un TikTok. Appuyez sur le bouton Effets en bas à droite de l'écran d'enregistrement. Dans la loupe, recherchez "avatar" dans les effets de TikTok. Ensuite, faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez l'effet appelé "Avatars TikTok" et sélectionnez-le.

Il existe deux douzaines d'avatars TikTok prédéfinis parmi lesquels vous pouvez choisir une fois que vous avez sélectionné la fonction pendant une capture vidéo, ou vous pouvez personnaliser les vôtres. TikTok vous permet de modifier le teint de votre peau, votre bouche, votre nez, vos yeux et même vos bijoux, bien que les choix ne soient pas très variés. TikTok a déclaré qu'il travaillait avec un"collectif de diversité des créateurs" pour améliorer et mettre à jour ses avatars.

Actuellement, vous pouvez créer et partager des avatars TikTok dans des vidéos que vous partagez publiquement ou avec vos followers, ainsi que dans des vidéos que vous publiez dans vos storytimes.

Voici quelques exemples :

Je ne sais pas si c'est nouveau ou si mon vieux cul de millénaire vient de le découvrir mais ces avatars TikTok que tu peux créer sont plutôt amusants pic.twitter.com/a8PYb6Htnd- wondermundo (@wondermundo) June 9, 2022

TikTok a maintenant des avatars AR. Techniquement impressionnant, mais il faudrait plus d'options de personnalisation. pic.twitter.com/sN4Lia2Xcq- Peter Gasston (@stopsatgreen) 8 juin 2022

Écrit par Maggie Tillman.