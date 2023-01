Les avatars Zoom sont comme des Memoji pour vos réunions

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les Memojis sont plutôt cool, mais vous ne pouvez pas les utiliser lors d'un appel sur Zoom - mais ne vous inquiétez pas, la société de réunion virtuelle les a "empruntés".

Tout comme les Memojis, les avatars de l'application Zoom sont des représentations artistiques de votre visage pour les moments où vous ne voulez pas vraiment que tout le monde voie votre vrai visage. Quelle que soit la raison, il arrive que l'on veuille être visible sans être vu. C'est désormais possible, Zoom précisant qu'il existe de nombreuses options de personnalisation pour que votre avatar ait l'air parfait.

Une fois configurés, et tout comme les Memojis, les avatars imiteront vos mouvements et vos expressions faciales lors de l'appel vidéo, de sorte que vos interlocuteurs pourront tout de même se faire une idée de ce que vous êtes en train de faire.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Zoom affirme que ses nouveaux avatars sont parfaits lorsque vous mangez mais que vous ne voulez pas que quelqu'un le voie ou que vous souhaitez simplement pouvoir vous présenter de manière plus dynamique que si vous aviez éteint votre caméra ou si vous aviez une photo de profil statique. Enfin, Zoom pense que les avatars seraient un bon moyen de rendre plus amusantes les séances de rapprochement et d'intégration des employés.

Vente Prime Early Access : Toutes les meilleures affaires du deuxième jour de Prime aux États-Unis Par Chris Hall · 12 Octobre 2022 Amazon Prime Day est de retour, avec la vente Prime Early Access Sale - avec des offres sur toute une série de produits.

Nous ne sommes pas sûrs à 100% de ce dernier point, mais le reste a au moins un sens. Pour l'instant, les avatars Zoom sont en version bêta, ce qui signifie que vous devez être un client payant pour les utiliser. Mais ils seront certainement disponibles pour tous très bientôt.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités annoncées en même temps que les avatars, citons les modèles de réunion, les messages en fil de discussion et les réactions dans les chats, ainsi qu'une nouvelle fonction de questions-réponses pour les réunions.

Écrit par Oliver Haslam.