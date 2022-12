Comment supprimer rapidement votre compte PayPal en quatre étapes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous souhaitez utiliser un autre service de paiement que PayPal, pour quelque raison que ce soit, vous serez peut-être heureux d'apprendre qu'il est en fait très facile de fermer votre compte PayPal. Contrairement à certains services qui n'offrent pas cette option (ou qui obligent les gens à faire des pieds et des mains, par exemple en envoyant un e-mail et en attendant une réponse), PayPal est très direct dans sa procédure et permet aux utilisateurs de supprimer leur compte sur le Web ou dans l'application PayPal en quelques clics. Veillez simplement à retirer tout l'argent de votre solde PayPal avant de le faire.

Comment supprimer votre compte PayPal

Vous pouvez fermer votre compte à partir du site Web de PayPal ou de son application mobile. Sur le site web, vous pouvez le faire en quatre étapes faciles. Depuis l'application, en trois. C'est à vous de choisir. Les deux sont faciles.

PayPal sur le web

Pour fermer votre compte PayPal sur le web :

Connectez-vous à votre compte PayPal. Allez dans Paramètres (à côté de Déconnexion). Cliquez sur Fermer votre compte sous "Options du compte". Saisissez votre compte bancaire si nécessaire. Cliquez sur Fermer le compte.

Application mobile PayPal

Pour fermer votre compte PayPal sur l'application:

Connectez-vous à l'application PayPal. Appuyez sur l'icône de profil (dans le coin). Appuyez sur Fermer votre compte.

Vous avez des difficultés à fermer votre compte ?

PayPal a déclaré qu'il n'était pas possible de fermer un compte présentant un solde restant, une limitation de compte ou d'autres problèmes non résolus. Cela peut donc être la raison pour laquelle vous rencontrez des difficultés.

Peut-on réactiver un compte supprimé ?

Non. Une fois que vous avez fermé votre compte PayPal, il ne peut plus être rouvert. Vous pouvez ouvrir un nouveau compte, mais il ne comportera pas le même historique de transactions que votre ancien compte.

Vous voulez en savoir plus ?

Consultez la page d'assistance de PayPal si vous avez besoin de plus de détails sur la façon de supprimer un compte.

