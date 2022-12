Qu'est-ce que le ChatGPT et pourquoi faut-il s'y intéresser ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'intelligence artificielle, ou IA comme on l'appelle plus communément, devient incroyablement puissante à une vitesse sans précédent.

Vous avez probablement vu toutes les images générées par l'IA que les gens produisent avec des outils comme DALL-E. Ces images ont fait le tour de nos médias sociaux ces derniers temps, avec des résultats parfois hilarants, mais toujours impressionnants.

Mais l'IA n'est pas seulement capable de générer des images, elle est aussi capable de générer des textes impressionnants.

Cela peut sembler moins impressionnant au premier abord, mais lorsque vous lisez quelques exemples, ce dont le système est capable est vraiment stupéfiant - voire un peu effrayant pour les journalistes que nous sommes.

Le dernier projet d'IA basée sur le texte a mis le monde en ébullition, et il s'appelle ChatGPT. Dans cet article, nous allons vous dire tout ce que vous devez savoir.

Qu'est-ce que le ChatGPT ?

ChatGPT est le dernier né de la famille des systèmes d'IA de génération de texte GPT, un projet de la fondation OpenAI. Vous avez peut-être entendu parler de son projet précédent, GPT 3, qui fonctionnait plus comme DALL-E pour le texte, générant des mots sur la base d'une invite telle que "écris-moi un poème sur Kanye West".

ChatGPT fonctionne davantage comme un service de messagerie instantanée et, comme son nom l'indique, il vous permet de discuter en temps réel avec l'IA GPT. Les personnes d'un certain âge se souviennent peut-être de SmarterChild sur MSN Messenger ou AOL. C'est un peu la même chose, sauf que cela fonctionne incroyablement bien maintenant.

OpenAI a déclaré lors de l'annonce que "le format de dialogue permet à ChatGPT de répondre aux questions de suivi, d'admettre ses erreurs, de contester les prémisses incorrectes et de rejeter les demandes inappropriées."

L'accès au système est gratuit pour tout le monde pendant sa période de "feedback". Après quoi, OpenAI prévoit d'utiliser les commentaires des utilisateurs pour améliorer la version finale de l'outil.

L'une des limites du système actuel est qu'il n'a pas accès à l'internet. Vous ne pouvez donc pas lui demander des choses pour lesquelles vous utiliseriez normalement Google Assistant ou Siri. Si vous demandez la météo à ChatGPT, il vous répondra :

"Je suis désolé, mais je suis un grand modèle de langage formé par OpenAI et je n'ai pas la capacité d'accéder aux informations météorologiques actuelles. Je ne suis pas en mesure de naviguer sur Internet ou d'accéder à des données en temps réel. Je ne peux fournir que des informations basées sur le texte sur lequel j'ai été formé, qui a une date limite fixe. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider ?"

ChatGPT s'autocensure assez bien et s'empêche de fournir des récits fictifs d'événements, il est toujours possible d'obtenir ces faussetés dans vos réponses, mais ChatGPT vous avertira qu'il s'agit de fiction avant de continuer.

Comment accéder à ChatGPT

Aucune application ou logiciel n'est nécessaire pour ChatGPT, il vous suffit de visiter un site Web dans votre navigateur. Il fonctionne aussi bien sur les sites mobiles que sur les sites de bureau.

Pour l'essayer, rendez-vous sur chat.openai.com. Vous devrez créer un compte, mais c'est gratuit.

Qu'est-ce qu'OpenAI ?

OpenAI est un institut de recherche qui se concentre sur l'intelligence artificielle, il a été fondé en 2015 par Elon Musk, Sam Altman, et plusieurs autres personnalités de l'industrie technologique.

Elon Musk s'est séparé d'OpenAI en 2017 car il estimait qu'il y avait un conflit d'intérêts entre l'institut et Tesla, notamment dans le domaine de la conduite autonome.

L'objectif d'OpenAI est de faire progresser le domaine de l'IA et de promouvoir son développement sûr et responsable. Les projets étaient traditionnellement tous en open-source et sans but lucratif, bien qu'il y ait une certaine controverse quant à savoir si c'est toujours le cas ou non.

Elon Musk a déclaré sur Twitter que "OpenAI a été lancé en tant que projet open-source et à but non lucratif. Ni l'un ni l'autre ne sont encore vrais". Cependant, si vous demandez à ChatGPT, il vous assurera que "tous les projets de l'organisation sont mis à la disposition du public gratuitement."

Quelle est la prochaine étape pour OpenAI ?

Nous savons que GPT 4 est en route, et nous nous attendons à ce que ce soit une plateforme de génération de texte encore plus impressionnante, et probablement plus efficace.

En septembre 2022, l'organisation a annoncé Whisper, un réseau neuronal open-source qui se rapproche de la reconnaissance vocale au niveau humain. Nous attendons des mises à jour et des améliorations pour ce projet également.

Bien sûr, il y a l'incroyable outil de génération d'images de DALL-E 2, dont beaucoup auront vu des exemples. Un jour, nous verrons sans doute un outil encore plus performant, appelé DALL-E 3.

Pour ce qui est du reste, nous devrons attendre et voir.

Écrit par Luke Baker.