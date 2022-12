Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Readly, un service d'abonnement à des magazines numériques, a annoncé l'arrivée de plus de 80 magazines et bandes dessinées dans le cadre d'une collaboration avec Disney.

Grâce à ces nouveaux ajouts, les abonnés de Readly peuvent désormais profiter d'une tonne de nouveaux contenus issus des plus grandes marques et des plus grands personnages de Disney, notamment Star Wars, Mickey Mouse, Donald Duck et Marvel - il suffit d'utiliser l'application Readly pour commencer. D'autres contenus sont également disponibles, notamment Frozen et High School Musical.

Le contenu Disney est disponible dans la catégorie Enfants de Readly et est accessible à tous les membres de l'abonnement de lecture illimitée de la société. Cet abonnement est de 9,99 £ / 11,99 € / 11,99 $ par mois, mais un essai gratuit est également disponible pour les personnes qui souhaitent faire un essai avant de s'engager.

En ce qui concerne le reste du catalogue Readly, plus de 6 300 magazines et journaux sont disponibles pour être lus sur une gamme d'appareils, notamment les iPhones, les iPads et les téléphones Android.

Si la lecture sur tablette ou téléphone ne convient pas à tout le monde, il est difficile de contester la disponibilité instantanée de plus de 80 contenus de Disney, surtout si vous êtes déjà abonné ou si vous comptez profiter de l'essai gratuit. Avec un contenu disponible dans un large éventail de catégories, il devrait y avoir quelque chose sur Readly pour tout le monde, aussi.

Écrit par Oliver Haslam.