Ces 45 images impressionnantes ont été réalisées par l'intelligence artificielle de Stable Diffusion.

(Pocket-lint) - Il existe aujourd'hui différents outils permettant de créer ses propres images grâce à l'intelligence artificielle. Il s'agit d'outils puissants qui permettent de générer des images d'une qualité surprenante à partir de quelques mots ou requêtes.

Nous avons vu d'excellentes images créées par l'outil Imagen de Google, ainsi que par Dalle-2. C'est maintenant au tour de Stable Diffusion, un outil puissant capable de créer des images fantastiques qui auraient facilement pu être créées par des artistes.

Un délicieux cheesecake

Nous ne doutons pas que ces outils d'intelligence artificielle ont reçu beaucoup de photos de nourriture. La diffusion stable ne devrait donc avoir aucun mal à créer de délicieuses friandises.

Ici, nous avons demandé à l'outil de créer l'image d'un délicieux gâteau au fromage au chocolat et aux framboises. Les résultats sont certainement savoureux.

Une photo de chevalier médiéval pleurant sous la pluie

L'époque médiévale était certainement une période difficile, il n'est donc pas étonnant que ces chevaliers pleurent.

Nous aimons la flexibilité de ces outils d'IA. Que ce soit pour créer des images ou des peintures réalistes.

Disneyland peint par Van Gogh

L'une des choses amusantes que vous pouvez faire avec ces outils est de mélanger deux styles différents ou de créer une nouvelle peinture dans le style d'une personne disparue depuis longtemps.

Comme ici, nous avons demandé à Stable Diffusion de peindre une photo de Disneyland dans le style de Vincent Van Gogh. Vous pouvez clairement voir le style de Starry Night dans l'image.

Les lunettes de réalité augmentée d'Apple

Bien que ces images ne soient pas très belles (qu'arrive-t-il à la main de cet homme ?), nous apprécions les visions étranges et merveilleuses des lunettes AR d'Apple que l'IA a fait apparaître.

Elles sont certainement différentes de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, mais il est également peu probable qu'il s'agisse du design final d'un produit Apple.

Une ville futuriste au milieu du désert

Vous avez peut-être vu les plans de la ville futuriste sur laquelle travaille l'Arabie saoudite. Mais voici à quoi l'IA pense qu'une future ville dans le désert pourrait ressembler.

Il pleut des chats et des chiens

Nous espérions que les chats et les chiens tombent du ciel sur cette photo, mais la vue de chiens mouillés sous la pluie est tout aussi bonne.

Nous ne sommes pas sûrs de ce qui se passe dans la deuxième image, peut-être que la flaque est trop profonde pour le chiot, mais qu'est-ce que c'est au fond ?

Des robots extraterrestres envahissent Time's Square

Si les extraterrestres nous envahissaient, à quoi cela ressemblerait-il ? Personne ne le sait vraiment et l'IA ne le sait certainement pas non plus. Alors quand vous demandez des images d'une invasion de robots extraterrestres, vous obtenez certainement des créations étranges.

Nouvelles œuvres de Banksy

Les œuvres de Banksy ont un certain style reconnaissable, et même si elles ne sont pas réelles, il faut y regarder à deux fois pour s'en rendre compte. Mais le message de l'œuvre n'est certainement pas aussi clair.

Photo en haute résolution d'un bulldog britannique portant un chapeau haut de forme et fumant un cigare.

Comme beaucoup de gens, l'intelligence artificielle n'a jamais vu de chiens fumer le cigare ou porter des vêtements de luxe. Elle a donc du mal à imaginer à quoi cela pourrait ressembler. D'où l'apparition d'un chien qui semble fumer par l'oreille.

Une version électrique moderne d'une voiture classique rétro

Nous avons vu de nombreuses créations de voitures conceptuelles étranges et merveilleuses réalisées par des designers humains. Mais avec l'IA, vous pouvez faire quelques suggestions et voir ce qui se passe.

Les résultats pourraient bien inspirer la création de véritables véhicules à l'avenir. Qui sait ce qui est possible ?

Une photo moderne de la Fille à la boucle d'oreille en perle

Vous avez probablement vu le tableau de Johannes Vermeer intitulé "La fille à la perle", mais que se passerait-il si la femme de ce tableau vivait à l'époque moderne et posait pour Instagram ?

Une photo de l'espace lointain prise par le télescope James Webb.

Nous sommes souvent émerveillés par les images incroyables capturées par le télescope spatial James Webb. Nous avons donc voulu voir ce que la Diffusion Stable pouvait créer. Il pourrait facilement s'agir de véritables photos de l'espace profond.

Chiens nageant joyeusement dans une piscine

Ces chiens s'amusent beaucoup. Mais nous ne sommes pas sûrs que l'IA comprenne ce qu'est un chien heureux, car ces sourires sont étranges.