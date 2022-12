EE Pocket-lint Awards 2022 : Service de streaming musical de l'année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le paysage du streaming musical est très différent de ce qu'il était il y a quelques années. Alors que les grands acteurs rivalisent pour offrir les services les plus complets, nous commençons à voir toutes sortes de nouvelles capacités et de nouveaux contenus intégrés à l'une des applications les plus utilisées, année après année.

En 2022, les entreprises se sont bousculées pour ajouter plus de contenu exclusif, qu'il s'agisse d'émissions en direct et de podcasts sur Spotify, de concerts en direct exclusifs, de vidéos musicales et d'interviews sur Apple Music, ou d'audio spatial sur Amazon Music, il y a eu beaucoup de développement, chaque fournisseur cherchant à gagner plus d'abonnés.

Nos meilleurs choix pour les EE Pocket-lint Awards 2022 avaient chacun une raison d'être sur notre liste de présélection, et après avoir été soumis à un jury de journalistes et d'experts techniques expérimentés, nous avons couronné notre choix numéro un pour cette année.

Meilleur service de streaming musical de l'année : Apple Music

Apple Music regorge de fonctionnalités, Apple mettant également l'accent sur des contenus exclusifs tels que des émissions de radio, des podcasts et des interviews de vos artistes préférés, ainsi que sur l'hébergement de vidéos musicales et, bien sûr, de musique.

Bon nombre de ses albums et chansons sont disponibles dans des formats audio "sans perte", pour une musique de plus haute fidélité, et nous avons assisté à un déploiement assez important de sa fonction Spatial Audio alimentée par Dolby Atmos. Une paire d'écouteurs compatibles, comme les AirPods, ajoute une autre dimension à l'expérience d'écoute d'Apple Music.

Hautement recommandé : Spotify

Spotify est un leader du marché du streaming et est compatible avec pratiquement tous les appareils de lecture de musique connectés à Internet. Qu'il s'agisse de votre téléphone, d'une smartwatch, d'Amazon Echo, de Nest Audio, d'une télévision ou d'un ordinateur, vous pouvez utiliser Spotify. De plus, avec Spotify Connect, vous pouvez tout contrôler depuis un seul appareil.

Spotify propose également un large choix de forfaits Premium, y compris des forfaits individuels et étudiants, ainsi qu'un forfait familial jusqu'à 6 abonnés et un compte Duo unique qui permet aux couples d'accéder au service sans payer de forfait familial.

Le meilleur du reste

Bien sûr, Apple Music et Spotify n'étaient pas les seuls en lice cette année. Avant de voter pour nos deux services préférés, nous avions un certain nombre d'autres fournisseurs sur notre liste, chacun méritant des éloges.

Cette liste comprenait Amazon Music Unlimited, qui offre 360 Reality Audio, des albums de qualité CD sans perte et un abonnement très bon marché pour un seul appareil. Il y a aussi Deezer, qui dispose de sa propre fonction "SongCatcher" pour marquer et reconnaître les chansons jouées à proximité, YouTube Music avec son service axé sur la vidéo et, bien sûr, le champion de la Hi-Fi : Tidal.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 derniers mois. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

