Qu'est-ce que Hive Social ? Le rival de Twitter expliqué

(Pocket-lint) - La trajectoire de Twitter depuis qu'Elon Musk a achevé son rachat controversé inquiète de nombreux utilisateurs pour diverses raisons quant à la durée de vie du service de médias sociaux.

Qu'il s'agisse du retour de personnalités controversées interdites ou de la suppression de grandes équipes de développeurs, les rumeurs vont bon train sur le fait que Twitter pourrait être en difficulté, et beaucoup de gens cherchent des services de secours et des alternatives. L'un des candidats est Hive Social, qui a attiré de nombreux nouveaux utilisateurs ces derniers temps. Voici tous les détails que vous devez savoir sur Hive Social.

Qu'est-ce que Hive Social ?

Hive Social est une application de médias sociaux dont la croissance a été très régulière ces dernières années, avec des pics occasionnels lorsque ses rivaux ont connu des turbulences.

Elle ressemble beaucoup à Twitter à bien des égards, avec un flux de comptes que vous suivez et qui vous propose leurs mises à jour et leurs images, tandis que vous avez la possibilité de faire de même.

Il y a une page de découverte où vous pouvez voir le contenu tendance, et les profils ressemblent même à ceux de Twitter.

Il s'agit donc probablement de l'un des substituts les plus similaires que vous pourrez trouver, plus encore que Mastodon à notre avis.

Comment télécharger Hive Social

Hive Social est un site social mobile - vous ne pouvez pas actuellement accéder à votre flux ou à quoi que ce soit d'autre par le biais d'un ordinateur de bureau ou d'un navigateur, bien que cela puisse venir avec le temps.

Vous pouvez le télécharger pour votre iPhone sur l'App Store ici, ou pour votre téléphone Android sur le Google Play Store ici.

Quelles sont les règles de Hive Social ?

Hive Social est peut-être assez petit, mais pour l'instant il a des lignes directrices sur la façon dont le réseau fonctionne et sur le genre de choses que vous pouvez y poster.

Vous pouvez les consulter dans leur intégralité sur le site Web de Hive, mais nous en avons retiré quelques éléments importants.

Tout d'abord, en ce qui concerne le contenu "Not Safe For Work", Hive a été relativement clair. Il n'interdit pas ce contenu, mais insiste pour qu'il soit étiqueté comme "NSFW" afin qu'il soit expurgé pour les comptes détenus par des mineurs.

Cela s'applique aux "images nues qui sont intrinsèquement artistiques ou créatives par essence. Cela inclut les photos, les vidéos et les contenus créés numériquement qui montrent des rapports sexuels, des organes génitaux et des gros plans de nudité, ainsi que la nudité dans des photos de peintures et de sculptures."

C'est quelque chose qui peut être testé par un afflux important d'utilisateurs, mais avoir un drapeau pour cacher ce matériel est probablement mieux que l'approche plus vague de Twitter au fil des ans.

Comment supprimer un compte Hive Social

Si vous essayez Hive Social mais décidez que ce n'est pas pour vous, vous pouvez très facilement supprimer votre compte.

Tout d'abord, appuyez sur l'icône de votre profil en bas à droite de l'application.

Ensuite, appuyez sur le bouton des paramètres dans le coin supérieur droit de l'écran.

À partir de là, allez dans Sécurité et appuyez sur Désactiver.

Vous devrez taper une confirmation pour vous assurer que ce n'est pas accidentel, puis confirmer la décision.

Votre compte sera désactivé pendant 14 jours et si vous n'y accédez pas ou ne le rétablissez pas pendant cette période, il sera définitivement supprimé, libérant ainsi votre nom d'utilisateur.

Écrit par Max Freeman-Mills.