(Pocket-lint) - La plateforme de messagerie instantanée Signal a lancé sa fonctionnalité d'histoires au public, mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez également la désactiver.

Les histoires semblent être disponibles dans à peu près toutes les applications que nous avons installées sur nos téléphones en ce moment, avec Instagram, Facebook et d'autres qui ont tous sauté dans le train en marche. Maintenant, Signal a fait de même et vous pouvez regarder de courtes vidéos de vos amis et lire des messages de votre grand-mère, le tout dans la même application.

Signal testait déjà la fonctionnalité avec certaines personnes, mais il est maintenant confirmé qu'elle est disponible pour tous. Les vidéos et images éphémères se trouvent dans un nouvel onglet au bas de l'écran d'accueil de l'application. Vous pouvez bien sûr regarder les histoires partagées par d'autres personnes, mais vous pouvez également partager vos propres images, vidéos et mises à jour textuelles, à condition d'utiliser Signal 6.0 ou une version ultérieure sur iPhone ou Android. Signal indique que les mises à jour de l'application devraient bientôt être disponibles sur l'App Store et le Google Play Store, si ce n'est déjà fait.

Vous ne voulez pas avoir à gérer des histoires dans vos messages ? Pas de problème, Signal sait que certaines personnes peuvent être de cet avis. C'est pourquoi vous pouvez désactiver complètement cette fonctionnalité dans les paramètres de l'application. Notez toutefois que votre choix ne sera pas diffusé à tout le monde. Cela pourrait conduire à des situations étranges où les gens se demandent pourquoi vous ne regardez pas leurs vidéos si hilarantes. Vous n'aurez qu'à leur dire vous-même.

Pour ceux qui souhaitent utiliser les histoires, Signal a ajouté un certain nombre d'options. Vous pouvez modifier les personnes qui verront vos histoires, et notamment les envoyer à tous vos contacts qui utilisent l'application ou les envoyer uniquement dans une conversation 1-1. Tout ce qui vous convient.

Signal souligne également que vous pouvez masquer manuellement les histoires de certaines personnes, donc ne vous inquiétez pas d'être confronté à celles que vous ne voulez pas voir.

Écrit par Oliver Haslam.