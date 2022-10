Signal abandonne la prise en charge des SMS sur Android dans les mois à venir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le service de messagerie Signal a annoncé qu'il allait supprimer la prise en charge des SMS de son application "prochainement".

Signal, qui permet aux gens d'envoyer et de recevoir des messages sécurisés sur plusieurs plateformes, n'a pas dit explicitement quand nous devrions nous attendre à ce que le support SMS soit retiré de son application Android. Cependant, un tweet de la société a également suggéré que les utilisateurs auront "plusieurs mois" pour sortir leurs messages de l'application s'ils le souhaitent. Ils pourront exporter ces messages vers une autre application pour les conserver, à condition que cette dernière prenne en charge la réception des messages.

Dans un souci de confidentialité, de sécurité et de clarté, nous commençons à supprimer progressivement la prise en charge des SMS dans l'application Android. Vous aurez plusieurs mois pour exporter vos messages et soit trouver une nouvelle application pour les SMS, soit dire à vos amis de télécharger Signal. https://t.co/u9XZ7XM7rT- Signal (@signalapp) 12 octobre 2022

Lors de l'annonce de ce changement, Signal a déclaré qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une initiative qui verra Signal "donner la priorité à la sécurité et à la confidentialité", ajoutant que la suppression de la prise en charge des SMS permettra aux gens de ne pas se retrouver coincés avec des factures de SMS inattendues. La suppression de la prise en charge des SMS permettra aux utilisateurs de ne pas se retrouver coincés dans des factures de SMS inattendues. Elle permettra également d'offrir une expérience utilisateur plus claire aux utilisateurs de l'application, selon Signal.

Dans son état actuel, l'application Signal Android permet aux utilisateurs d'envoyer des messages sur son propre réseau ainsi que des SMS standard via leur opérateur. C'est quelque chose qui n'est pas possible sur les iPhones, et cette décision garantit également la parité des fonctionnalités entre les deux applications.

Si Signal supprime une fonctionnalité, elle en ajoute au moins une autre. L'entreprise teste actuellement en version bêta les stories de type Instagram dans son application pour la première fois.

