Même Signal veut devenir Instagram avec des histoires éphémères

(Pocket-lint) - La plateforme de messagerie Signal teste une nouvelle fonctionnalité qui emprunte beaucoup à Instagram et à d'autres services. Désormais, les gens peuvent partager des vidéos, des images et des messages texte qui disparaissent après 24 heures.

Signal indique que la nouvelle fonctionnalité est prête à être testée en version bêta et qu'elle comprendra du contenu crypté de bout en bout, "vous offrant une nouvelle façon de communiquer sur Signal sans compromettre la confidentialité." L'annonce a été faite par le biais d'un post sur les forums de Signal et note que les gens peuvent désactiver entièrement les histoires si elles ne les intéressent pas. Ce changement signifie non seulement que les utilisateurs ne peuvent pas créer leurs propres histoires, mais aussi qu'ils ne sont pas bombardés par des histoires créées par d'autres personnes.

Cette nouvelle fonctionnalité n'est disponible que pour les utilisateurs de la version bêta de Signal. Ne paniquez donc pas si vous n'en voyez pas vous-même ou si vos amis ne voient pas vos dernières créations. Ne paniquez donc pas si vous n'en voyez aucune vous-même ou si vos amis ne voient pas vos dernières créations d'histoires.

Une fois les histoires arrivées, les gens pourront les partager avec tous leurs amis ou avec des groupes spécifiques, comme bon leur semble, indique Signal.

Les stories sont devenues de plus en plus populaires et occupent une place importante sur Instagram et Facebook, mais la fonctionnalité a été créée à l'origine par Snapchat à l'époque. Si les stories peuvent sembler similaires aux vidéos publiées sur TikTok et d'autres services, leur caractéristique principale est qu'elles sont éphémères - elles disparaissent après une période déterminée, normalement 24 heures. Après ce délai, elles disparaissent pour de bon.

Écrit par Oliver Haslam. Édité par Rik Henderson.