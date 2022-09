Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous avez entendu une chanson et que vous savez qu'elle devrait s'appeler ainsi mais que vous n'arrivez pas à la situer, ne vous inquiétez pas, il existe plusieurs moyens de le découvrir.

Il n'y a rien de plus frustrant que d'entendre un air chanté, sifflé, fredonné ou joué et de ne pas pouvoir se rappeler de quoi il s'agit. Peut-être voulez-vous simplement pouvoir l'ajouter à votre liste de lecture Spotify ou l'interpréter vous-même.

Eh bien, suivez ce guide et nous vous aiderons à trouver le nom de cette chanson et son interprète.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Hum pour rechercher avec Google

La recherche Google s'améliore sans cesse et les experts de Google ont bien compris à quel point il est ennuyeux d'oublier le nom d'une chanson. C'est d'autant plus pénible lorsque vous l'avez en tête en boucle et que vous ne vous souvenez pas où vous l'avez entendue.

Il existe une fonction astucieuse "fredonner pour chercher", disponible via l'application Google et l'assistant Google sur votre téléphone Android, qui vous permet de fredonner, siffler ou chanter la chanson en question pour obtenir les réponses dont vous avez besoin.

Pour utiliser Google afin de trouver la chanson, procédez comme suit :

Déverrouillez votre téléphone et allez sur l'écran d'accueil. Si votre assistant est configuré pour réagir aux actions vocales, dites "Ok Google". Lorsqu'il répond, dites "Quelle est cette chanson ?". Puis fredonnez ou chantez la chanson ou laissez Google l'entendre si elle est déjà diffusée à proximité.

Si Google Assistant n'est pas configuré de cette manière, ouvrez plutôt l'application Google, cliquez sur le bouton du microphone, puis demandez "Quelle est cette chanson ?" et laissez Google écouter.

Meilleures applications iPhone 2022 : le guide ultime Par Maggie Tillman · 30 Avril 2022 Voici les meilleures applications iPhone du moment, qu'il s'agisse d'applications de productivité, de voyage, de lecture, d'écoute de musique, etc.

Obtenez automatiquement des informations sur les chansons avec Google

Avec certains téléphones Android modernes fonctionnant sous Android 10 et plus, il est possible d'obtenir automatiquement des informations sur les chansons sans même demander à Google.

Vous devez cependant activer cette fonction, mais une fois qu'elle est lancée, il vous suffit d'ouvrir votre téléphone pour voir les informations sur les chansons.

Pour activer ces paramètres :

Déverrouillez votre téléphone et allez dans les paramètres. Recherchez les sons et vibrations et cliquez dessus. Trouvez "Now Playing". Cliquez ensuite sur l'option "Identifier les chansons jouées à proximité".

Votre téléphone sera alors configuré pour écouter les chansons et vous donner ces informations à la volée. Vous devriez pouvoir voir les informations sur les chansons sur l'écran de verrouillage, mais aussi dans la zone de notification. Ouvrez les notifications et développez-les pour en savoir plus sur la chanson en toute simplicité.

Une fois ce paramètre activé, vous aurez également accès à un "historique des écoutes en cours" où sont répertoriées toutes les chansons que votre téléphone a écoutées. Pour y accéder, suivez les mêmes étapes que pour l'activation de ce paramètre et recherchez l'historique sous cette rubrique. Cliquez sur une chanson spécifique et vous pourrez l'ouvrir dans Spotify, YouTube ou YouTube Music, ainsi que la partager ailleurs.

Identifiant de chanson Amazon Alexa

Si vous avez un appareil Amazon Alexa dans votre maison et que vous écoutez de la musique que vous ne reconnaissez pas, il y a plusieurs options.

Si vous écoutez déjà de la musique sur Spotify ou Amazon Music et que vous aimez la chanson que vous écoutez mais ne la reconnaissez pas, il suffit de dire "Alexa, quelle est cette chanson ?" et l'assistant vocal vous le dira.

Vous pouvez également activer la fonction Song ID d'Alexa. Il s'agit d'un paramètre que vous pouvez activer et qui vous indiquera le nom de la chanson et de l'artiste chaque fois qu'elle commencera à être jouée. Cela ne fonctionne qu'avec Amazon Music, mais c'est un bon moyen de savoir ce qu'est une chanson sans se prendre la tête.

Pour activer ce paramètre, dites simplement "Alexa, active l'identification des chansons" et le tour est joué.

Trouvez le nom d'une chanson avec votre iPhone

Si vous utilisez un iPhone Apple, vous pouvez également l'utiliser pour trouver la chanson que vous écoutez. Le Centre de contrôle d'Apple vous donne accès à cette fonction.

Il s'agit essentiellement de placer Shazam dans votre Centre de contrôle pour un accès facile. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez les paramètres de votre iPhone d'Apple Appuyez sur Centre de contrôle Trouvez Music Recognition Appuyez sur le "+" situé à côté Utilisez les trois lignes à droite pour déplacer Music Recognition dans un endroit facile d'accès du centre de contrôle. Ensuite, lorsqu'une chanson mystérieuse est en cours de lecture, ouvrez le Centre de contrôle et cliquez sur cette icône. Le nom de la chanson apparaîtra en haut de votre écran.

Shazam sur le bureau

Shazam était autrefois l'application de référence pour trouver le nom d'une chanson. Vous pouvez toujours la télécharger sur les appareils Android et iOS. Mais comme elle a surtout été intégrée aux iPhones, elle n'est peut-être plus aussi utile qu'avant.

Cependant, vous pouvez utiliser le plugin Shazam Chrome pour découvrir le titre d'une chanson lorsque vous l'entendez jouer en surfant sur le web. Si vous êtes en train de regarder un film sur Netflix ou de visionner des vidéos YouTube dans votre navigateur et que vous entendez une chanson que vous ne pouvez pas identifier, Shazam peut venir à votre secours.

Il suffit d'installer le plugin et de l'utiliser à chaque fois que vous en avez besoin. Facile.

Écrit par Adrian Willings.