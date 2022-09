Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Niantic, le développeur à l'origine de Pokémon Go et du prochain Marvel World of Heroes, a lancé un outil pour les développeurs afin de les aider à ajouter des fonctionnalités de réalité augmentée aux expériences dans le navigateur. L'entreprise espère ainsi contribuer au lancement de ce qu'elle appelle le métavers du "monde réel".

Lightspeed VPS for Web est un outil qui utilise la technologie du système de positionnement visuel de Niantic pour comprendre où se trouve un utilisateur dans le monde et lui donner accès à des informations pertinentes et localisées. Les développeurs peuvent l'utiliser dans leurs applications en ligne.

Ils peuvent ajouter des lieux activés par le VPS à la carte AR de Niantic, en constante expansion, ou utiliser cette carte de plus de 100 000 lieux dans leurs expériences.

Les lieux actuellement disponibles ont été rassemblés au cours des dernières années et comprennent des parcs, des chemins, des entreprises locales et bien d'autres choses encore, et pas seulement des points de repère évidents. Ils ont été ajoutés par d'autres développeurs, des géomètres et même des joueurs de Pokémon Go.

Le résultat final pour les consommateurs est que l'utilisation de Lightspeed VPS s devrait élargir la quantité de jeux, d'utilitaires et d'applications interactifs de RA que nous voyons en ligne. Et, comme ils fonctionnent dans un navigateur, ils peuvent être accessibles par différentes plateformes.

Niantic indique que Lightspeed VPS est désormais disponible pour tous les développeurs de "8th Wall". Nous espérons voir comment ils l'utilisent bientôt.

Écrit par Rik Henderson.