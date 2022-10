Yubo déploie une vérification d'âge innovante pour 100 % des utilisateurs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Yubo fait des vagues sur le marché des plates-formes sociales depuis que l'application a commencé à attirer de nombreux utilisateurs de la génération-Z.

S'assurer que les jeunes utilisateurs puissent se connecter en toute sécurité et de manière authentique avec leurs pairs a toujours été un défi pour les plateformes sociales, mais Yubo s'est engagé à le relever.

Quel que soit le support, il y a toujours des escrocs potentiels et même des personnes mal intentionnées qui font tout ce qu'elles peuvent pour infiltrer une plateforme et profiter de son public. C'est pourquoi des outils tels que la vérification de l'âge sont devenus si essentiels dans le monde en ligne.

Yubo a toujours pris la question de la sécurité des utilisateurs très au sérieux, mais cette nouvelle approche de la vérification de l'âge crée un nouveau précédent dans l'industrie lorsqu'il s'agit de protéger les communautés d'utilisateurs en ligne.

Lisez la suite pour tout savoir sur la nouvelle méthode de vérification de l'âge de Yubo qui révolutionne la sécurité en ligne.

Comment fonctionne la vérification d'âge de Yubo

Yubo s'est associé à Yoti, fournisseur d'identité numérique, pour mettre en œuvre ce nouveau système de vérification de l'âge, conçu spécifiquement pour être très simple et accessible. Le but est de rendre le processus de vérification de l'âge aussi transparent que possible pour les utilisateurs.

La méthode exige que les utilisateurs prennent une selfie en temps réel dans l'application Yubo. Il ne s'agit pas d'une photo ordinaire, mais d'une courte vidéo qui est ensuite analysée par l'algorithme de vivacité de Yoti pour confirmer que la photo a été prise en temps réel et qu'il ne s'agit pas d'une fausse image tirée de Google ou d'Internet. Ensuite, la technologie d'estimation de l'âge de Yotis analyse la photo et estime l'âge de l'utilisateur. Ensuite, l'estimation est comparée à l'âge que l'utilisateur a indiqué sur son profil lors de son inscription. Si les deux correspondent, l'âge de l'utilisateur est vérifié avec succès.

En revanche, si les informations ne correspondent pas, l'utilisateur devra passer par un processus supplémentaire pour vérifier son âge.

Tout cela peut sembler relever de la science-fiction, mais Yubo en a fait une réalité.

Voici ce qui se passe sous le capot pendant que le système de vérification fonctionne.

Tout d'abord, il convient de préciser pourquoi Yubo prend une vidéo plutôt qu'une photo. La raison est en fait très simple : la vidéo prouve que l'utilisateur envoie un enregistrement authentique plutôt qu'une image provenant d'une source en ligne. La demande d'un enregistrement en temps réel est faite pour la même raison - pour confirmer l'authenticité de l'image.

La technologie qui permet d'estimer l'âge de l'utilisateur sur la base des traits du visage est la partie fascinante du processus. Cette technologie est alimentée par Yoti, un service de pointe en matière de confidentialité et de sécurité en ligne qui utilise et développe des outils avancés.

Si vous vous demandez quelle est la fiabilité d'un tel algorithme, la réponse est : assez fiable. La technologie qui permet d'estimer l'âge a une précision de 98,9 %.

Le but ultime de la vérification de l'âge par Yubo

En mai dernier, Yubo a lancé la phase bêta de ce nouvel outil de vérification de l'âge dans une capacité limitée. Au début, l'outil n'était disponible que pour les utilisateurs de 13 et 14 ans, mais l'objectif était de vérifier l'âge de tous les utilisateurs de sa plateforme.

L'objectif ultime est, bien entendu, la sécurité en ligne des membres de Yubo. Mais la plateforme ne veut pas faire de cette solution une solution de fortune. À la suite du premier essai réussi, le déploiement de cette nouvelle technologie a été accéléré et aujourd'hui, 100 % des utilisateurs d'IOS sont vérifiés, soit trois mois plus tôt que prévu. La nouvelle technologie de vérification de l'âge sera entièrement déployée pour les utilisateurs d'Android, qui représentent environ 10 % des utilisateurs de Yubo, dans les semaines à venir.

Parallèlement à ces couches avancées de sécurité pour les utilisateurs, Yubo a veillé à ce que le processus laisse toujours une place à la protection des données et de la vie privée de ses utilisateurs.

Comme le processus repose entièrement sur l'algorithme qui analyse l'image, il n'est pas nécessaire de fournir des documents personnels, des identifiants personnels ou toute autre information privée (sauf si la vérification de l'utilisateur échoue). Les utilisateurs peuvent vérifier leur âge et continuer à utiliser l'application sans mettre en péril leurs données. La technologie de Yoti est également respectueuse de la vie privée, car le système n'a aucun moyen de relier rétroactivement un nom ou une identité à une image fournie.

Utiliser le pouvoir de la technologie pour créer un environnement sûr

Donner du pouvoir aux jeunes générations a été la mission de Yubo depuis le début. Le nouveau système de vérification de l'âge que la plateforme a introduit renforce encore cette mission. Grâce à la solution technologique novatrice qui sous-tend son développement, Yubo va continuer à se développer en tant que plateforme sociale. Et contrairement à de nombreuses autres plateformes, Yubo est prête à faire fuir une partie de sa base d'utilisateurs si cela signifie rendre l'application aussi sûre que possible pour ses 60 millions d'utilisateurs du monde entier.

Si vous voulez voir la plateforme et ses fonctionnalités en action, rendez-vous sur yubo.live et rejoignez la révolution de la génération Z.