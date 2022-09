Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nous avons déjà vu des utilisations assez intéressantes des outils d'image de l'IA. Aujourd'hui, la technologie d'OpenAI est utilisée pour montrer davantage de choses en dehors du cadre des peintures classiques.

Cette nouvelle fonctionnalité de DALLE-E est connue sous le nom de "outpainting" et permet aux utilisateurs de prendre une image originale, puis de demander à l'intelligence artificielle d'étendre les limites de l'œuvre. Ici, DALL-E ajoute des éléments visuels supplémentaires à la peinture, en reprenant le style original et en élargissant les limites.

Des exemples intéressants d'outpainting en action semblent montrer des environnements crédibles à des peintures de portraits bien connus et plus encore. Nous en avons rassemblé quelques-uns pour votre plus grand plaisir.

Ici, la fonction d'outpainting a été utilisée pour transformer la Jeune fille à la perle de Johannes Vermeer en une image à la toile beaucoup plus large. La vue élargie montre beaucoup plus de son environnement.

Au premier coup d'œil, tout cela est parfaitement crédible et convient parfaitement au style original de la peinture.

DALL-E : Présentation de l'Outpainting



Développez votre créativité et racontez une histoire plus importante avec des images de DALL-E de n'importe quelle taille



blog : https://t.co/dBRzCXWDYF pic.twitter.com/9sOyDMPEb7 - AK (@_akhaliq) 31 août 2022

Si vous n'avez pas encore eu accès à DALL-E, vous pouvez toujours voir le mode outpainting en action et avoir un aperçu de son fonctionnement. L'outil donne la possibilité de changer des éléments de la peinture au fur et à mesure que la toile est étendue, de sorte que différentes œuvres peuvent être créées avec la même image.

J'ai utilisé la nouvelle fonction "outpainting" de DALL-E 2 pour agrandir la plus grande œuvre d'art du monde... pic.twitter.com/0HXQzngt9P - M.G. Siegler (@mgsiegler) 1 septembre 2022

Dogs playing poker est une merveilleuse série de peintures montrant le meilleur ami de l'homme s'adonnant à des activités humaines classiques. Mais si vous vous êtes déjà demandé ce qui se trouvait au-delà du cadre de la toile originale, alors DALL-E pourrait avoir la réponse.

Ici, M.G. Siegler, associé général de Google Ventures, a utilisé DALL-E pour repeindre le tableau classique de 1903 "Un ami dans le besoin" de Cassius Marcellus Coolidge. La vue d'ensemble de la pièce montre d'autres chiots en train de s'amuser. Nous l'imaginons dans l'arrière-boutique d'un bar clandestin à l'ancienne.

La fonction d'outpainting peut être utilisée sur toutes sortes de choses, semble-t-il, et ne sert pas seulement à étendre les côtés d'une image de paysage, mais peut aussi montrer davantage ce qui se trouve au-dessus et en dessous.

Ici, nous voyons davantage l'environnement du logo de Paramount Pictures. Est-ce que c'est ce à quoi il ressemblerait vraiment ? On dirait une vision de rêve avec de doux nuages et un magnifique coucher de soleil.

La Nuit étoilée de Vincent Van Gogh prend une toute nouvelle esthétique lorsqu'on la passe dans DALL-E. Déjà assez excentrique, elle comporte désormais un dinosaure, un vaisseau spatial et ce qui ressemble à un bâtiment flottant dans le ciel.

En plus de repousser les limites des tableaux, cette fonctionnalité de DALL-E peut également être utilisée pour combiner des images.

L'intelligence artificielle fait de la magie pour assembler les images de manière convaincante. Ici, Batman et Captain American discutent sérieusement sur un toit.

Une nouvelle version du logo d'une autre entreprise réalisée à l'aide de la fonctionnalité de repeinture.

Cette fois, il semble que Quaker Oats ait fait l'objet d'un rebranding, et d'un rebranding révélateur.

Vous avez déjà eu un de ces films quand vous étiez enfant et vous vous êtes demandé ce que cela donnerait s'il était encore plus grand ? DALL-E a fait un travail léger de ce qui ressemblait déjà à une peinture abstraite et a produit plus de routes à parcourir.

La pochette de l'album Abbey Road des Beatles est peut-être l'une des illustrations d'album les plus connues et les plus reconnaissables de tous les temps.

Si l'image originale n'avait pas été centrée sur les membres du groupe, qu'aurions-nous vu ?

Au début des années 1800, l'artiste français Jacques-Louis David a peint quelques images de Napoléon Bonaparte traversant les Alpes.

Aujourd'hui, le portrait, étroitement encadré, a été agrandi pour mieux montrer ce qui se passe à l'arrière-plan. On peut parfaitement penser qu'il s'agit de l'œuvre originale.

Nous avons vu plusieurs versions intéressantes de Mona Lisa. On a notamment utilisé l'IA pour lui donner un sourire plus large et on l'a réimaginée en tant qu'influenceur des temps modernes. Nous n'avons jamais vraiment pensé à ce que Léonard de Vinci aurait pu peindre au-delà des limites du panneau du portrait.

Le monde serait bien plus intéressant aujourd'hui s'il avait vu ces images au début des années 1500.

Voici l'une des images les plus emblématiques de tous les temps, qui a été repeinte. L'image originale est généralement montrée avec un recadrage centré sur le manifestant inconnu qui arrête la colonne de 59 chars.

Maintenant, vous pouvez voir une vue plus large et très différente des grandes photos originales de la zone. Pourtant, elle est crédible et intéressante.

La peinture originale de Michel-Ange, qui orne le célèbre plafond de la chapelle Sixtine, représentait à l'origine Dieu et Adam. Une représentation de la création de l'homme, mais Dieu a aussi créé les éléphants. Alors peut-être que cette peinture pourrait être une alternative.

Nous avons déjà vu que l'outpainting ne concerne pas seulement les peintures. Il fonctionne également avec des photos réelles, des logos et bien d'autres choses encore.

Ici, l'un des mèmes les plus célèbres de l'époque actuelle a été étendu pour montrer une rue chaotique entourant le petit ami distrait et les autres.

Cette fois, il semble que l'utilisateur ait donné à l'IA un peu plus de liberté créative et ce n'est certainement pas l'image la plus convaincante que nous ayons vue, mais elle est hilarante.

La Persistance de la mémoire de Salvador Dalí est l'une de ses œuvres les plus reconnaissables. La peinture des bords de DALL-E ajoute encore plus d'intrigue avec des femmes mystérieuses et encore plus d'horloges.

Nous avons vu quelques éditions et réimaginations intéressantes d'American Gothic au fil des ans, mais celle-ci est certainement une vision surréaliste de la peinture classique.

Un autre mème qui reçoit le traitement de peinture. Maintenant, nous pouvons voir davantage ce qui s'est passé dans les environs, car "Disaster Girl" est photographiée avec un sourire en coin devant la maison en feu.

Écrit par Adrian Willings.