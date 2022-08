Duolingo se développe pour enseigner les mathématiques et l'entraînement cérébral

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Duolingo, l'une des plateformes d'apprentissage des langues les plus populaires au monde, se tourne vers de nouveaux horizons.

L'entreprise prévoit de lancer Duolingo Math, son premier produit en dehors du domaine de l'apprentissage des langues.

-

La nouvelle a été annoncée lors de l'événement annuel Duocon de la marque, au cours duquel Duolingo révèle les projets sur lesquels elle travaille.

Duolingo Math comporte deux sections principales, la première étant un cours de mathématiques conçu pour l'apprentissage à l'école primaire.

Comme pour les offres linguistiques de Duolingo, le cours de mathématiques comprendra des leçons courtes et ludiques pour faciliter l'enseignement des compétences mathématiques.

Le deuxième élément est une section d'entraînement cérébral, destinée aux personnes âgées de 13 ans et plus.

Cette section est conçue pour aider les utilisateurs à améliorer leurs capacités de calcul mental et de réflexion au quotidien.

L'entreprise envisage également de remanier son application Duolingo ABC, la plateforme de Duolingo destinée à enseigner la lecture et l'écriture aux enfants. Étant donné que les refontes de ses autres applications ont été quelque peu controversées, il sera intéressant de voir comment cela se passe.

Enfin, Duolingo a également annoncé l'ajout d'un autre cours de langue. Vous pourrez désormais apprendre le zoulou, la première langue la plus parlée en Afrique du Sud.

Duolingo a déclaré que l'ajout de son cours de zoulou fait partie de son plan plus large visant à accroître la sensibilisation culturelle aux langues menacées et moins étudiées.

L'application Duolingo Math est actuellement disponible en version bêta pour iOS et iPadOS, et vous pouvez vous inscrire dès maintenant, le lancement complet étant prévu plus tard cette année.

Écrit par Luke Baker.