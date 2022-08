Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - MyFitnessPal, l'application populaire de nutrition et de fitness que des millions de personnes utilisent chaque jour pour enregistrer leurs repas et suivre leurs macros, fait désormais payer ses utilisateurs pour une fonctionnalité qu'elle a longtemps proposée gratuitement. À partir du 1er octobre 2022, vous devrez vous abonner à MyFitnesPayl Premium - le niveau d'abonnement sans publicité de l'application - pour 19,99 dollars par mois si vous souhaitez utiliser le lecteur de codes-barres.

Pendant des années, les utilisateurs disposant d'un compte gratuit ont pu utiliser cette fonction pour scanner les emballages et enregistrer facilement leurs repas. Vous ne souhaitez pas rechercher une pizza Digorno spécifique dans la vaste base de données de l'application ? Aucun problème. Retournez la boîte de pizza, ouvrez l'application MyFitnessPal, appuyez sur le lecteur de codes-barres et scannez. L'application affichera immédiatement les données nutritionnelles officielles de la pizza et l'ajoutera à votre journal alimentaire. Cela ne prend qu'une seconde et c'est incroyablement facile.

Cet automne, ceux d'entre vous qui comptent sur l'application pour suivre ce qu'ils mangent, que ce soit pour des raisons médicales ou simplement pour perdre du poids, devront payer pour utiliser le scanner. Ou vous pouvez continuer à être un utilisateur gratuit. Cela signifie que vous devrez rechercher manuellement tout ce que vous mangez dans la base de données MyFitnessPal, et que vous devrez vérifier que les informations sont exactes dans la base de données. En effet, MyFitnessPal permet à tous les utilisateurs de sa plateforme de contribuer à sa base de données alimentaire, et il arrive parfois que les données ne soient pas correctes. La lecture des codes-barres a toujours été le moyen le plus simple et le plus fiable d'enregistrer vos aliments.

N'oubliez pas qu'à un moment donné, l'utilisation de MyFitnessPal était entièrement gratuite. Under Armour l'a racheté en 2015, puis l'a vendu à la société de capital-risque Francisco Partners en 2020. Pendant cette période, l'application a été transformée, et elle n'est actuellement qu'une coquille vide. Les fonctionnalités les plus intéressantes sont toutes payantes. Vous voulez définir des objectifs personnalisés en matière de calories et de macronutriments ? Souscrivez au service premium. Vous voulez voir les macros par repas ? Premium. Objectifs caloriques par repas ? Premium.

Si vous regardez les réactions des utilisateurs sur Twitter et Reddit, vous verrez que les choses ne sont pas très réjouissantes. Beaucoup semblent incroyablement mécontents de ce changement.

Écrit par Maggie Tillman.