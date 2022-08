Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Vous essayez de supprimer votre compte Telegram mais ne trouvez pas où se trouve cette option ? Ne vous inquiétez pas. Pocket-lint vous explique comment faire dans ce guide. N'oubliez pas que lorsque vous supprimez votre compte, toutes vos données seront définitivement supprimées. Vous pouvez choisir de désactiver votre compte à la place.

Mais ce n'est pas ce dont nous parlons ici. Il s'agit de savoir comment se débarrasser de votre compte Telegram une fois pour toutes.

-

Malheureusement, Telegram ne propose pas d'option que vous pouvez cocher dans les paramètres de l'application. Voici donc un guide étape par étape qui vous montre comment supprimer votre compte Telegram sur le Web. C'est la méthode la plus rapide et la plus simple.

Ouvrez ceci Page Web de Telegram. Saisissez le numéro de mobile qui est connecté à votre compte Telegram. Appuyez sur Suivant. Entrez le code. Un code de confirmation vous sera envoyé via Telegram et non par SMS.

Assurez-vous que vous pouvez accéder à votre compte Telegram pour récupérer le code. Appuyez sur Sign In. Cliquez sur Supprimer le compte. Cliquez sur Supprimer mon compte. Confirmez.

N'oubliez pas que, par défaut, Telegram efface votre compte s'il est inactif pendant six mois. Vous pouvez ajuster ce paramètre pour déterminer combien de temps Telegram doit attendre avant de supprimer votre profil. Vous pouvez le faire attendre un an.

Non. Vous ne pouvez pas supprimer votre compte Telegram via l'application mobile Telegram. Vous devez vous rendre sur le site Web de Telegram.

Non, une fois que vous avez supprimé votre compte, vous ne pouvez plus y accéder.

Telegram est une application de messagerie sécurisée et pratique qui est multiplateforme, ce qui signifie qu'elle fonctionne sur tous vos appareils. Grâce à sa fonction de synchronisation instantanée, les discussions sont toujours à jour sur tous vos appareils à la fois.

Peut-être plus qu'à tout autre moment de l'histoire, les consommateurs prennent conscience de leur propre vie privée en ligne et d'une communication libre qui ne peut être surveillée. D'autant plus que des révélations récentes ont été faites sur la façon dont certains réseaux sociaux gèrent (ou mal gèrent) vos données personnelles. Heureusement, il existe des outils, tels que Telegram, qui vous permettent de rester en contact avec vos amis, votre famille et vos contacts, sans risque que vos messages soient interceptés par un tiers.

Par le passé, l'utilisation d'un service de messagerie sécurisé impliquait généralement un compromis sur les fonctionnalités, le plaisir et la commodité. Mais ce n'est pas forcément le cas. Telegram, en particulier, connaît une popularité croissante, peut-être plus que les autres : Telegram. Sans doute parce qu'en matière de fonctions de chat et de confidentialité, il prouve que l'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de Telegram, consultez le guide détaillé de Pocket-lint :

Écrit par Maggie Tillman.