(Pocket-lint) - Vous cherchez de l'inspiration pour votre prochain jeu Wordle? Vous êtes au bon endroit. Le New York Times dispose d'un assistant Wordle officiel en ligne, appelé Wordlebot, qui recommande différents mots de départ aux utilisateurs en mode normal ou difficile. Nous avons rassemblé ces mots exacts ci-dessous et expliqué tout ce que vous devez savoir sur Wordle et Wordlebot pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce jeu de mots.

Wordle est un jeu de devinette de mots basé sur un navigateur qui a explosé en popularité l'année dernière. Il n'y a pas d'application à télécharger, il suffit de visiter ce site Web et de se lancer. Le jeu vous donne six chances de deviner un mot de cinq lettres et chaque jour, la page est mise à jour avec un nouveau mot. Le mot est le même pour tous les joueurs du monde entier. Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement du jeu en consultant le guide détaillé de Pocket-lint ici.

Le New York Times, qui a acquis Wordle, a lancé Wordlebot au printemps 2022. Il est disponible en ligne via un navigateur Web, mais il est réservé aux abonnés payants du Times Games, News ou All Access.

Présenté comme un outil en ligne, Wordlebot analyse les puzzles Wordle que vous avez complétés afin de vous fournir des scores globaux - pour la chance et les compétences - sur une échelle de 0 à 99. Il détaille également ce que vous auriez pu faire différemment pendant les tours. Wordlebot aurait son propre dictionnaire d'environ 4 500 mots qu'il pense que les joueurs pourraient raisonnablement deviner, et il attribue à chacun d'eux la probabilité d'être une solution, selon l'article du blog du New York Times.

La publication a également apporté quelques améliorations à son assistant Wordle au cours des derniers mois, notamment en recommandant de nouveaux mots de départ aux utilisateurs.

Le Wordlebot du New York Times recommandait à l'origine aux utilisateurs de Wordle en mode régulier de commencer par le mot CRANE. Mais, depuis août 2022, Wordlebot recommande maintenant le mot SLATE. Si vous êtes en mode difficile, le mot recommandé est passé de LEAST à DEALT. Cependant, l'assistant Wordlebot continue de dire que ces quatre mots constituent d'excellentes options.

CRANE

SLATE

LEAST

DEALT

Wordle est partout. Ce jeu en ligne a fait le tour des médias sociaux, avant même que le New York Times Games ne l'achète. Admettez-le : À un moment donné, vous ne pouviez pas consulter Twitter ou Facebook sans voir ces blocs verts, jaunes et noirs (ou gris) partout dans votre flux. Ce n'était qu'une question de temps avant que d'autres puzzles basés sur l'original ne commencent à apparaître. En fait, à notre connaissance, il existe plus de 10 jeux (qui valent vraiment la peine d'être joués) comme Wordle.

Alors, en attendant le prochain Wordle, vous pouvez nourrir votre addiction aux jeux de mots en jouant à l'une des nombreuses alternatives amusantes de Wordle :

