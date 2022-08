Qu'est-ce que BeReal et pourquoi tout le monde en parle ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les médias sociaux sont dominés par un petit nombre d'entreprises, et le seul véritable succès que nous ayons vu depuis des années est TikTok.

Aujourd'hui, il semble que le nouveau venu, BeReal, prenne le relais, puisque l'application est classée numéro un dans la catégorie des réseaux sociaux de l'App Store iOS.

Mais si vous n'êtes pas au courant des dernières tendances de la génération Z, il se peut que vous ne soyez pas encore au courant. Nous nous sommes donc plongés dans cette nouvelle application très prisée pour voir de quoi il retourne.

BeReal se décrit comme "l'application de partage de photos la plus simple" et invite les utilisateurs à prendre et à partager une photo quotidienne en deux minutes.

Chaque jour à une heure différente, tout le monde est notifié simultanément pour capturer sa photo. La marque parle d'un "moyen nouveau et unique de découvrir qui sont vraiment vos amis dans leur vie quotidienne."

Elle a été fondée en 2020 par Kevin Perreau et Alexis Barreyat, et depuis, elle a amassé plus de 10 millions de téléchargements et une valorisation de 600 millions de dollars (en mai 2022). Rien qu'en mars et avril, l'application a connu une augmentation de 157 % des téléchargements, on peut donc dire qu'elle est en pleine ascension.

Comme le suggère la description, les utilisateurs reçoivent globalement une notification par jour, à une heure aléatoire, leur demandant de prendre leurs photos.

Bien que l'heure soit aléatoire, elle est la même pour tous les utilisateurs, ce qui favorise un sentiment de communauté similaire à celui de Wordle.

Chacun a deux minutes pour prendre sa photo, sinon, elle sera marquée comme étant en retard.

La photo est prise à l'aide des caméras avant et arrière, ce qui vous permet de partager ce que vous faites et de réagir à la situation.

Il n'y a pas de filtres ou de retouches d'image, il s'agit d'un aperçu brut de vos activités quotidiennes. Ce concept est une sorte de réaction à l'engouement d'Instagram pour les photos trop soignées et planifiées. Vous ne trouverez rien de tout cela ici, juste de la réalité non filtrée.

Dans l'application, vous êtes invité à ajouter votre numéro de téléphone et à autoriser l'accès à vos contacts. Il est ainsi très facile de trouver et d'ajouter vos amis de la vie réelle.

Outre un fil d'actualité affichant les publications de vos amis, vous disposez également d'un onglet de découverte qui vous permet de trouver de nouvelles personnes à suivre. Vous pouvez également ajouter vos photos au flux de découverte, si vous le souhaitez, sinon seuls vos amis pourront les voir.

Enfin, vous pouvez laisser des commentaires sur les publications de vos amis ou réagir avec un "RealMoji", qui consiste essentiellement à envoyer une photo de réaction en forme de selfie à la publication.

BeReal est disponible sous forme d'application pour les téléphones Android et les iPhones. Vous ne pouvez pas actuellement accéder à l'application sur votre ordinateur de bureau.

Si vous souhaitez l'essayer, vous pouvez la trouver sur Google Play ou l'App Store iOS.

Écrit par Luke Baker.