Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Manchester City a souvent été l'un des clubs de Premier League les plus actifs lorsqu'il s'agit d'adopter les nouvelles technologies.

Il a été l'un des premiers à installer le wi-fi dans tout son stade - l'Eithad - et a ouvert la voie avec des applications dédiées aux fans pour Android Wear et autres. Aujourd'hui, il s'est tourné vers le métavers pour lancer le troisième kit du club pour la saison 2022/23.

Grâce à Roblox, qui est devenu le jeu/service de prédilection de nombreuses grandes entreprises qui se lancent dans les expériences virtuelles, Man City s'est associé à Puma pour dévoiler le troisième maillot de l'équipe - un numéro à rayures jaunes et bleues qui est disponible dès aujourd'hui.

Les noms des couleurs, selon le fabricant, sont "fizzy light" et "Parisian night", tandis que l'événement metaverse a vu le reskin de Puma et de l'arène Land of Games dans Roblox.

Le kit maison de Man City a également été ajouté à l'expérience et, pendant les deux prochaines semaines (jusqu'au 16 août 2022), les utilisateurs qui visitent et gagnent dans le jeu Football Rush recevront une version numérique du nouveau maillot du troisième kit. Il sera également en vente dans la boutique d'équipement Puma pour une utilisation dans Roblox.

"Il est passionnant de pouvoir travailler avec Puma pour annoncer aujourd'hui le lancement de notre premier kit dans le métavers. En tant que club, nous explorons continuellement de nouvelles façons d'innover, de collaborer et d'utiliser les dernières technologies afin de nous mettre au défi de nous assurer que nous nous engageons auprès de tous les secteurs de notre base de fans, en particulier auprès de notre jeune public qui représente la prochaine génération de fans", a déclaré la directrice de la vente au détail du club, Serena Gosling.

Écrit par Rik Henderson.