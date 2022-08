Le partenariat de Natural Cycles avec Oura Ring change la donne

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Natural Cycles a annoncé un partenariat avec Oura, qui pourrait changer la donne pour les utilisatrices de l'application de contrôle des naissances autorisée par la FDA si elles utilisent également un anneau Oura.

L'application Natural Cycles analyse les schémas de température liés aux hormones, ainsi que d'autres indicateurs clés de fertilité, pour déterminer si une femme est fertile ou non, afin de l'aider à planifier ou à prévenir une grossesse.

Les utilisateurs obtiennent des jours rouges (fertiles) ou verts (non fertiles) s'ils ont choisi le mode prévention de la grossesse, et vice versa s'ils ont choisi le mode planification de la grossesse. Pour que l'algorithme puisse déterminer ces jours pour chaque utilisateur, vous devez entrer votre température dans l'application le plus grand nombre possible de jours dans le mois, que vous devez prendre à l'aide d'un thermomètre oral au réveil. Il faut également tenir compte des différents rythmes de sommeil ou de l'alcool, et donner à l'application les informations correctes.

Le partenariat avec Oura - la société responsable de l'Oura Ring, un anneau intelligent qui fournit des données de santé personnalisées, des informations et des conseils quotidiens - simplifie considérablement ce processus. Au lieu de devoir prendre leur température manuellement, les utilisateurs d'Oura Ring qui passent en mode Oura dans l'application Natural Cycles le feront automatiquement.

Selon Natural Cycles : "Les capteurs de température de l'Oura Ring génèrent 1 440 points de données chaque jour, et sont validés pour mesurer les changements de température avec une précision de 0,13°C (0,234°F).

"En plus des données de tendance de température, l'algorithme Natural Cycles utilise les données de fréquence cardiaque de l'Oura Ring pour prendre en compte les nuits avec des fréquences cardiaques élevées qui peuvent être dues à des changements de style de vie, comme une forte consommation d'alcool, plutôt qu'à des changements de cycle menstruel."

L'Oura Ring suit et analyse également la qualité du sommeil et il dispose de fonctionnalités comme la fréquence cardiaque de jour, la fréquence cardiaque d'entraînement et la détection automatique d'activité pour évaluer les mouvements et le temps de repos. Ces mesures de santé personnalisées sont ensuite résumées en scores de sommeil, d'activité et de préparation.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 14 Peut 2020 Nous avons planté 1000 arbres grâce à vous

Bien que les avantages ne s'appliquent qu'à ceux qui utilisent l'application Natural Cycles et possèdent un anneau Oura, il s'agit d'une grande nouvelle pour ceux qui souhaitent utiliser une méthode de contraception sans hormones et ne pas avoir la corvée de saisir les données de température chaque matin pour obtenir les meilleurs résultats.

Écrit par Britta O'Boyle.